Apel la protest pentru duminica, dar si de ziua lui Dragnea: Pentru Justitie si Democratie, va oprim din nou!

Pentru duminica, 21 octombrie, Coruptia Ucide si Rezistenta anunta evenimentul "Pentru Justitie si Democratie, va oprim din nou!", care incepe la ora 18:00, in Piata Victoriei. Si insist, deci REZIST; rezist, deci EXIST a anuntat un protest pentru aceeasi ora si acelasi loc."Pentru un singur om si camarila lui de puscariabili, de doi ani, o guvernare intreaga incearca sa distruga Justitia. Au inceput cu OUG 13. Am iesit in strada si i-am oprit.Au continuat cu Legile Justitiei. Am iesit in strada si Uniunea Europeana a reactionat.Au incercat sa ignore semnalele din Europa si au adoptat Codurile Penale care ii scapa pe infractori. Am iesit in strada si vocea noastra s-a auzit pana la Comisia de la Venetia.Acum, s-au intors de unde au inceput: la OUG 92, care ameninta activitatea DNA si a Parchetului General", au transmis organizatorii.Acestia sustin ca s-a incercat intimidarea protestatarilor, dar ca nu vor renunta. "In acelasi timp, au incercat sa ne intimideze cu violenta fizica, asa cum a fost pe 10 august si sa ne sperie cu amenzi, asa cum a mintit Norica Nicolai, cand a spus ca protestele spontane sunt interzise.Nu, in democratie niciodata nu va fi interzis sa iti strigi nemultumirea fata de un grup de infractori care incearca sa scape de puscarie luand tara ostatica. Iar Romania este si va ramane o democratie", au punctat ei.Astfel, acestia le cer oamenilor sa iasa in strada."Este timpul sa iesim din nou in strada. Sa fim multi, puternici si sa-i oprim din nou. Ne vedem duminica, in Piata Victoriei", se incheie mesajul de pe pagina de Facebook a evenimentului.Protest de ziua lui DragneaDe asemenea, si pentru 28 octombrie se face apel catre oameni sa iasa in strada, chiar de ziua de nastere a lui Liviu Dragnea."Sa ii uram in cor, pe 28 octombrie, tot ce ii dorim din suflet!Aduceti felicitari, pe care sa i le lasam amintire", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului "Ziua lui Dragnea. Sa-l sarbatorim cum merita!".