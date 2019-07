Aproape 10 milioane de romani traiesc in afara tarii. Tomac: CSAT si Parlamentul trebuie alertate

"Avem 10 milioane de concetateni in afara tarii. Raportul, elaborat la solicitarea PMP, obliga institutiile statului sa-si regandeasca strategia in relatia cu diaspora si vecinatatea imediata. Statul roman are obligatia de a trata acest raport ca pe o chestiune de securitate.Fluxul continuu de cetateni care pleaca peste hotare ne obliga sa actionam imediat, hotarat si extrem de profesionist in sensul crearii unor programe guvernamentale eficiente prin care sa-i convingem pe romani ca merita sa revina acasa. Toata arhitectura statului roman trebuie regandita plecand de la aceasta realitate. Prin urmare, nu este suficient sa ne limitam la a obtine dreptul garantat la vot pentru romanii din diaspora", scrie Eugen Tomac pe Facebook In opinia sa, in urma acestui raport al Guvernului, 30% din mandatele parlamentarilor ar trebui sa fie detinute de cetatenii romani care muncesc, studiaza sau locuiesc permanent peste hotare."Acesta ar fi primul semnal politic major pe care Romania l-ar putea da celor peste zece milioane de romani aflati in afara granitelor. Debirocratizarea statului si eliminarea micii coruptii din administratie ar trebui sa reprezinte prioritati. Niciun roman nu mai revine acasa daca la primarie sau in orice alta institutie a statului i se va pretinde spaga pentru orice document eliberat. Acesti oameni reprezinta o resursa uriasa si ei trebuie convinsi sa revina acasa. Nu prin slogane si promisiuni electorale, ci prin politici care sa inspire increderea ca Romania este pregatita sa-i primeasca si sa le ofere o perspectiva noua in tara lor.Aproape jumatate din romanii aflati peste hotare nu detin cetatenia romana, acestora statul trebuie sa le-o ofere la cerere in maximum o luna. Doar asa devenim in mod real o tara capabila sa-i aduca acasa pe toti romanii, indiferent unde locuiesc. Aceasta este adevarata batalie pentru viitorul Romaniei", a adaugat liderul PMP.Numarul total al romanilor de pretutindeni este de aproximativ 9.700.000, conform datelor comunicate de catre 70 de misiuni diplomatice ale Romaniei si centralizate de ministerul de resort. ...citeste mai departe despre " Aproape 10 milioane de romani traiesc in afara tarii. Tomac: CSAT si Parlamentul trebuie alertate " pe Ziare.com