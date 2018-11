Aproape 100 de perchezitii in Mures: 11 retinuti pentru deturnare de licitatii publice si evaziune, cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Politia Romana, perchezitiile au avut loc in 18 octombrie, respectiv 13 noiembrie, in 11 judete (Mures, Alba, Arges, Arad, Bistrita-Nasaud, Bacau, Cluj, Ilfov, Iasi, Mehedinti si Neamt), sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, beneficiind de sprijinul Serviciului Judetean Anticoruptie Mures.Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2016-2018, reprezentantii unei societati comerciale din Mures, avand ca obiect de activitate servicii de paza, ar fi procedat la infiintarea unor societati comerciale cu specific paza si protectie, dar si alte obiecte de activitate, pe numele unor persoane interpuse."Ulterior, entitatile comerciale ar fi participat la licitatii privind prestarea de servicii de paza in favoarea unor institutii publice si private, pe baza unor intelegeri anterioare legate de pretul oferit, astfel incat licitatia sa fie adjudecata de o firma controlata de catre membrii grupului. De asemenea, pentru indeplinirea conditiilor cerute pentru participarea la licitatii, acestia ar fi procedat la falsificarea unor documente. Pentru a eluda plata impozitului pe profit si a TVA, in perioada 2011-2016, membrii societatilor ar fi inregistrat in actele contabile facturi fiscale de la 12 societati cu comportament fiscal neadecvat, reprezentand bunuri specifice activitatilor de paza, monitorizare si dispecerat, care, in realitate, nu ar fi fost livrate, nefiind identificate cu in urma activitatilor procedurale", se arata in comunicat.De asemenea, in perioada 2017-2018, persoanele implicate ar fi importat autoturisme din spatiul intracomunitar, prin intermediul societatilor comerciale controlate si, ulterior, acestea ar fi fost revandute catre persoane fizice, fara a fi colectata TVA de plata la bugetul statului.Prejudiciul cauzat bugetului de stat depaseste 2.200.000 de lei.Luni, 11 persoane au fost retinute pentru 24 de ore, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de deturnarea licitatiilor publice, evaziune fiscala in forma continuata,spalarea banilor, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz d ...citeste mai departe despre " Aproape 100 de perchezitii in Mures: 11 retinuti pentru deturnare de licitatii publice si evaziune, cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei " pe Ziare.com