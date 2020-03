Aproape 300 de milioane de elevi din lume nu se duc la scoala din cauza epidemiei de coronavirus

Italia, cel mai important focar european, care a depasit miercuri pragurile de 100 de morti si de 3.000 de imbolnaviri, a inchis toate scolile si universitatile incepand de joi si pana la 15 martie.Trei prime decese au fost anuntate in Irak si in Elvetia.In Coreea de Sud, al doilea focar de contaminari dupa China (6.088 de cazuri, 35 de decese), vacanta a fost prelungita cu trei saptamani in scoli si crese.Japonia a decretat o izolare a tuturor persoanelor care vin din China si Coreea de Sud, iar Australia interzice intrarea in tara a strainilor care au fost recent in Coreea de Sud.In total 36 de tari au impus deja o interdictie totala de intrare pe teritoriul lor a unor pesoane care vin din Coreea de Sud, potrivit Ministerului sud-coreean de Externe. Iar alte 22 au luat masuri de carantina.Tokyo a anuntat de asemenea amanarea unei vizite a presedintelui chinez Xi Jinping prevazuta in primavara.In Iran, unde autoritatile au semnalat inca 15 decese (107 morti in total si 2.922 de imbolnaviri), institutiile scolare au fost inchise pe o perioada de o luna, evenimentele culturale si sportive au fost suspendate, iar orele de munca au fost reduse in administratii.India a anuntat joi ca scolile primare de la New Delhi urmeaza sa fie inchise pana la 31 martie.Din cauza epidemiei, cel putin 13 tari au fost nevoite sa-si inchida scolile, o masura care afecteaza peste 290 de milioane de elevi in lume, potrivit UNESCO, care evoca un "numar fara precedent".Organizatia ONU pentru Educatie si Cultura aminteste ca, in urma cu doua saptamani, China, unde a aparut virusul in decembrie, era unica tara care inchidea scoli.Bazilica Nasterii de la Betleem, in Cisiordania ocupata, locul de nastere al lui Isus in traditia crestina, se inchide ca masura de precautie, in urma unor cazuri suspecte de contaminare cu coronavirus in acest sector.Ratie la hartie igienicaEpidemia afecteaza de-acum toate continentele - mai putin Antarctica - si perturba viata cotidiana intr-un numar tot mai mare de tari.In cateva saptamani, mastile, gelurile dezinfectante, manusile sau combinezoanele de protectie au dvenit marfuri rare in multe tari.In Coreea de Sud, p ...citeste mai departe despre " Aproape 300 de milioane de elevi din lume nu se duc la scoala din cauza epidemiei de coronavirus " pe Ziare.com