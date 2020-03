"Observam o tendinta a ultimelor doua saptamani de crestere a cererii de solutii informatice pentru pontaj mobil. In momentul de fata, un moment de criza, mai multe job-uri pot fi convertite intr-un sistem remote, permitandu-le oamenilor sa foloseasca pontajul mobil.Pana acum, aceasta facilitate era mai mult folosita pentru verificarea salariatilor care faceau munca de teren. Avem clienti vechi care verifica, de exemplu, activitatea unor agenti de vanzari ori de cate ori acestia intra sau ies de la un client/partener, fie periodic, la interval de 30 de minute. In noul context, verificarile s-au extins si pentru angajatii care lucreaza de acasa", afirma Adrian Dinu, fondator al producatorului de solutii informatice Creasoft.Conform estimarilor companiei, cel putin doua luni de acum inainte, aproximativ 500.000 de salariati din Romania din sectorul "white collar" vor lucra cu precadere de acasa. Acestia activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau chiar servicii financiare.Creasoft, parte a grupului Creative General Invest, este un produs de control acces si pontaj electronic disponibil pe piata din Romania din 2017. In prezent, solutia de pontaj dezvoltata de catre companie permite pontajul pe telefonul mobil si, optional, si verificarea locului de desfasurare a activitatii, cu acordul explicit al utilizatorului de fiecare data.Producatorul de solutii informatice a inregistrat o cifra de afaceri de doua milioane de lei, in 2019, iar in prezent solutia de pontaj este utilizata de 265 de companii-cliente.Urmareste LIVE cele mai importante informatii despre pandemia de coronavirus si masurile luate in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Aproape 500.000 de salariati din Romania vor lucra de acasa cel putin doua luni - analiza " pe Ziare.com