Aproximativ 1.100 de magistrati au semnat petitia prin care-i cer lui Toader sa abandoneze procedura de revocare a lui Lazar

Magistratii si-au insusit memoriul asociatiilor Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor.Sursele citate au explicat ca strangerea semnaturilor a inceput joi, dupa ce cele doua asociatii de magistrati i-au cerut public lui Toader sa opreasca procedura. "Au semnat pentru el atat judecatori, cat si procurori. In timpul noptii s-au strans aproximativ 1.040 de semnaturi. Asta in contextul in care astazi sunt convocate mai multe adunari generale ale parchetelor, care pun in discutie insusirea acestui memoriu", au explicat sursele citate.Potrivit unor surse judiciare, procurorii de la DNA au convocat pentru vineri o adunare generala pentru a discuta insusirea acestui memoriu.Ce solicita magistratiiCele doua asociatii de magistrati solicita ferm ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze imediat procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar.Citeste si: Doua asociatii de magistrati ii cer lui Toader sa "abandoneze imediat" procedura de revocare a lui LazarPrimele adunari generaleProcurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov si Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov au decis sustinerea comunicatului emis de Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" si Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor", potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com.Potrivit documentului, magistratii procurori ai celor trei unitati de parchet mentionate adopta urmatorul punct de vedere:- Modificarile legislative operate incepand cu primavara anului 2017 si pana in prezent au produs o stare de ingrijorare la nivelul procurorilor care isi desfasoara activitatea in cele trei unitati de parchet, sub aspectul impactului pe care modificarea legilor justitiei le are asupra carierei magistratilor procurori dar si sub aspectul impactului pe care modificarile anuntate la codurile penal si de procedura penala le pot avea asupra infaptuirii actului de justitie;- Actuala procedura de revocare a procurorului general al Romaniei, dl. Augustin Lazar de catre Ministrul Justitiei, se inscrie intr-o continuare a masurilor pe care d