Mai multi parlamentari PSD propun schimbarea legii, unul dintre motive fiind ca acest lucru ar duce la o crestere a incasarilor la buget si la degrevarea instantelor de judecata."Prin prezenta propunere legislativa urmarim modificarea termenului de 48 de ore, termen in care contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ (Ordonanta de Urgenta 2/2001 - n.red.), cu un termen de 15 zile calendaristice, termen pe care il consideram rezonabil.Consideram ca prin modificarea termenului in sensul maririi perioadei in care contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute de lege va conduce la o crestere a incasarilor la buget si la degrevarea instantelor de judecata de cauzele avand ca obiect contestatiile impotriva sanctiunilor contraventionale primite, procese care ingreuneaza desfasurarea cu celeritate a celorlalte cauze aflate pe rolul acestora", se arata in expunerea de motive a propunerii legislative.In prezent, OG 2/2001 prevede ca persoana care savarseste o abatere contraventionala si este sanctionata cu amenda o poate achita pe loc sau poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute de lege in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia.Senatul este prima camera sesizata, iar forul decizional este Camera Deputatilor. ...citeste mai departe despre " Termenul in care poti sa platesti jumatate din amenda, marit de la 48 de ore la 15 zile - proiect " pe Ziare.com