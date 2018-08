Arafat a cerut date despre gazele folosite. Zeci de persoane s-au prezentat la spital pentru investigatii

"Majoritatea ieri s-au prezentat la spital pentru ca s-a intensificat pe Facebook discutia ca trebuie toata lumea sa mearga la control. Ganditi-va ca daca toti cei care au fost in piata ar lua in serios ce s-a scris pe Facebook, ca toata lumea sa mearga la control la medic, noi ne-am fi blocat complet Unitatile de Primiri Urgente", a spus Arafat joi la Digi 24.El a explicat ca majoritatea celor care s-au prezentat la spital au avut temeri pentru ca au fost expusi la gazele lacrimogene folosite de jandarmi. "S-au facut analize si din ce stiu de la colegii nostri nu s-a constat nimic. (...) Care au venit cu probleme si mai multi, fara simptome, care au venit de teama: Hai sa facem un control! Daca nu aveti simptome si nu necesita un control, medici nu au ce sa descopere. Analizele de sange nu releva nimic", a afirmat Raed Arafat.Acesta a explicat ca daca oamenii nu prezinta simptome inseamna ca au trecut peste situatia respectiva si nu are rost sa se duca la spital.Raed Arafat a aratat ca a cerut date despre gazele folosite de la jandarmi si de la producatori, sa vada ce contin acestea, care sunt substantele. "M-a interesat sa vad ce au solicitat si ce au cumparat. Pana acum, din analiza noastra, se pupa cu ce zice fabricantul si jandarmii. Asta nu inseamna ca tinem partea Jandarmeriei", a explicat oficialul."CN este mai periculos decat CS"Arafat a explicat ca potrivit datelor sale, substanta folosita este conforma la nivel international si ca ar fi folosita si de politia din SUA. Gaze lacrimogene includ CN si CS. CN este mai periculos decat CS. Daca se confirma ca este CS, automat noi ne-am indreptat si am verificat. Nu exista antidot, nu exista tratament speficic, tratamentul este simptomatic", a explicat Arafat."Nu tot ce se scrie pe Facebook este realitate si lumea trebuie sa aiba discernamant. Citesc, au liber acces la toate informatiile, dar totusi sa trieze informatiile cu capul lor si cu creierii lor, sa analizeze si sa vada, oare infromatia asta este adevarata?", a declarat secretarul de stat.Sfaturile lui Arafat"Acum doua zile a sunat cineva la 112 si a spus ca exista un miros puternic de gaze, sa vina pompierii repede in Piata Victoriei. Au fost pompierii acolo. Omul care a solicitat stia foarte bine cu ce vin pom ...citeste mai departe despre " Arafat a cerut date despre gazele folosite. Zeci de persoane s-au prezentat la spital pentru investigatii " pe Ziare.com