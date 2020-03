Arafat: Am citit ca in perioada Pastelui va fi varful in privinta coronavirusului. Situatia este ingrijoratoare

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca a citit ca perioada de varf a coronavirului va fi in preajma Pastelui."Este o parere pe care am citit-o recent ca in perioada Pastelui va fi varful, incepe apoi sa scada si se intoarce in noiembrie. Este o parere stiintifica. Ce o valideaza? Cand ajungem la Pasti si dupa Pasti sa vedem daca acest lucru este adevarat", a spus Arafat, citat de Mediafax.Intrebat daca este ingrijorator acest lucru, dat fiind faptul ca multi romani se intorc din strainatate in acea perioada, Arafat a raspuns pozitiv."Da (ne ingrijoreaza ca vor veni mai multi acasa de Pasti - n.r.) si pentru asta noi am lansat mesaje si apeluri catre ei sa nu vina daca pot sa anuleze si sa nu expuna familiile lor aici. Acelasi mesaj l-am dat aici, sa nu plece lumea in perioada sarbatorilor in zonele afectate. Cand se intorc, cu siguranta, autoizolare sau carantina si nu stiu daca mai este corect, daca au mers cu buna stiinta in zonele afectate statul sa finanteze carantina", a mai spus Arafat.Aceasta boala va fi foarte greu sa fie oprita total sau permanent. Este vorba de cumparat timpIn ce priveste masurile luate de autoritatile romane, Raed Arafat spune ca restrictiile impuse privind adunarile cu un public numeros si vizitele in spitale au rolul de a preveni raspandirea bolii in interiorul comunitatilor. Arafat afirma ca boala va fi foarte greu de oprit, dar este important ca ea sa ramana cat mai mult timp in limitele actuale."Noi nu interzicem manifestarile, noi limitam numarul persoanelor. Un meci poate sa se desfasoare mai departe cu o mie de persoane, sau fara spectatori si sa fie transmis", a afirmat Raed Arafat, citat de News.ro.Acesta a explicat masurile impuse de autoritatile romane privind limitarea participarii la adunari cu un numar mare de oameni, aratand ca persoane care nu prezinta niciun simptom pot infecta oameni in interiorul comunitatilor, in conditiile in care au existat oameni care au mintit in legatura cu zona din care provin."De ce luam aceste masuri acum? Pentru ca este o metoda de a preveni raspandirea in cazul in care avem persoane care sunt asimptomatice sau usor simptomatice care sunt infectate si car ...citeste mai departe despre " Arafat: Am citit ca in perioada Pastelui va fi varful in privinta coronavirusului. Situatia este ingrijoratoare " pe Ziare.com