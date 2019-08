Arafat anunta ca se vor vinde cartele PrePay doar cu buletinul. Datele vor fi divulgate doar cand se suna la 112

"A fost realizat deja un proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si a OUG 111/2001 privind comunicatiile electronice precum si nota de fundamentare a fost realizata.In cadrul ordonantei, veti regasi si aspectul cu cartelele PrePay. Asta a ridicat mai multe intrebari. A fost facuta o analiza pe primele 6 luni ale acestui an de catre colegii de la STS si, din cele 47,70% apeluri non-urgente efectuate in cursul celor 6 luni anul 2019, 52,86% au fost abuzive, iar 81% din cele abuzive au fost realizate de pe cartele PrePay, unde nu s-a putut identifica apelantul sau proprietarul", a declarat Raed Arafat, la Palatul Victoria, potrivit Mediafax.Arafat a tinut sa precizeze ca referirea la cartelele PrePay este doar in contextul apelarii numarului 112."Deci numai cand se apeleaza numarul 112, atunci furnizorul de telefonie mobila divulga numele si datele proprietarului cartelei Prepay. Asa este prevazut in ordonanta de urgenta, care este propusa ca draft in acest raport", a completat Arafat.Secretarul de stat in MAI a mai spus ca a fost analizata si implementarea sistemului AML (Advanced Mobile Location)."Doamna prim-ministru a infiintat o comisie interministeriala care sa se ocupe de analiza situatiei 112 in mod deosebit a localizarii, dar nu numai, si a dispecerizarii si altor aspecte corelate, o comisie care a inclus mai multe institutii. Am avut ocazia sa prezint doamnei prim-ministru raportul si concluziile finale. Raportul va fi facut public, dar permiteti-mi sa subliniez anumite aspecte.In raport a fost analizata situatia actuala a Serviciului 112, a dispecerizarii si a problemei localizarii, unde ne aflam acum si unde trebuie sa ajungem. A fost analizata implementarea sistemului AML (Advanced Mobile Location), dar in concluzia noastra, dupa implementarea acestui sistem, nu trebuie sa ne oprim aici pentru ca este nevoie si de alte sisteme complementare care trebuie sa fie implementate in viitor", a declarat Arafat, potrivit News.ro.El a prezentat si masurile propuse de Comitetul interministerial:Masuri pe termen scurt - maxim 12 lun ...citeste mai departe despre " Arafat anunta ca se vor vinde cartele PrePay doar cu buletinul. Datele vor fi divulgate doar cand se suna la 112 " pe Ziare.com