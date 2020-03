Arafat: Vom primi un sfert de milion de combinezoane, dar avem o singura izoleta pe judet

Ludovic Orban a fost intrebat, luni seara, intr-o conferinta de presa, care mai este situatia mastilor si de ce nu au fost achizitionate pana in prezent."In privinta mastilor, a aparut o interdictie de export, pentru ca noi am avut o relatie contractuala cu o companie din Germania, nu ii dau nume, a aparut o interdictie de export din Germania. Am luat legatura cu autoritatile din Germania pentru a obtine acordul pentru a se livra cantitatea respectiva care a fost negociata, cel mai probabil, in cursul zilei de maine, vom obtine acordul si vor fi livrate in trei transe aceste masti.In ceea ce priveste combinezoanele - urmeaza sa primim probabil in cursul zilei de maine (marti - n.red.), din Serbia, avem achizitii. In ceea ce priveste substante dezinfectante avem de asemenea solutii. Domnul Raed Arafat a luat legatura si va poate explica cu comitetul de la nivel european pentru ca si comitetul european face achizitii, urmand a fi puse la dispozitie in functie de solicitari catre tarile europene", a afirmat Orban.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Afarat, prezent la conferinta de presa, a spus ca se gasesc foarte greu stocuri la acest moment."Am primit o oferta din partea Comisiei Europene, cei care cauta si pun la dispozitia tarilor anumite oferte si stocuri. Au fost contactati, au raspuns in termenul discutiei cu ei, dar ca sa intelegeti presiunea: ieri era o cantitate mare de dezinfectanti in cursul noptii, pana sa dam raspunsul care trebuia dat pana la ora 12, in cursul noptii a disparut toata cantitatea de cateva zeci de tone.Sa intelegeti cat de greu este sa gasesti stocuri la acest moment. Suntem in legatura cu ei, au in stocuri echipamente de protectie de la combinezoane, la ochelari, la viziere, la masti si asteptam sa vedem cam cat putem sa luam din stocul respectiv", a spus seful DSU.Arafat a explicat ca primele combinezoane vor ajunge din Serbia intr-o zi sau doua."Astazi avem deja o echipa de receptie in Serbia pentru primele cantitati de combinezoane, care au fost contractate. Va fi o livrare de aproape un sfert de milion de combinezoane, asta stim ca sunt deja rezervate noua daca nu se ...citeste mai departe despre " Arafat: Vom primi un sfert de milion de combinezoane, dar avem o singura izoleta pe judet " pe Ziare.com