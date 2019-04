Este o ocazie unica de a descoperi acest monument-simbol deschis special pentru public cu ocazia Zilei Internationale a Cartii, amenajat cu spatii inedite de lectura, biblioteci, carti pentru toate varstele si zone multimedia de informare culturala.De la ora 20.00, un spectacol de video mapping va transforma exteriorul Arcului de Triumf intr-o biblioteca virtuala.Aceasta animatie moderna cu efecte tridimensionale inedite si dinamice va deschide iubitorilor de carte un univers fantastic de cunoastere. Opere celebre ale omenirii, carti rare sau noutati, cele mai frumoase biblioteci de pretutindeni, toate vor fi la dispozitia vizitatorilor.Biletul de intrare este, de asemenea, unul simbolic, asadar participantii sunt invitati sa aduca o carte din propria biblioteca. Ulterior, toate cartile stranse de la cititori vor fi selectate si donate in comunitati defavorizate.Pasionatii de literatura din intreaga lume sarbatoresc in fiecare an, pe 23 aprilie, Ziua Internationala a Cartii si a Drepturilor de Autor, eveniment organizat de UNESCO cu scopul promovarii lecturii, publicarii cartilor si a drepturilor de autor.In Romania, ziua este marcata prin evenimentul Noaptea Cartilor Deschise.Noaptea Cartilor Deschise, editia 2019, este evenimentul care deschide campania "Cartea in Triumf", o actiune de promovare a lecturii in Anul Cartii. Evenimentul este organizat de Editura Litera si Primaria Capitalei prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic. ...citeste mai departe despre " Arcul de Triumf isi deschide portile pentru cititori la Noaptea Cartilor Deschise " pe Ziare.com