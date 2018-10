Carmen Palade este acuzata de delapidare, fapta care ar fi fost facuta in calitate de presedinte al consiliului de administratie si director general al "Unirea Shopping Center" SA, potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei. Afacerista fusese retinuta miercuri in acest caz.Unul dintre denuntatorii activitatilor ilicite si contractelor fictive derulate de firmele controlate de Carmen Palade este chiar fiul sau vitreg, Alexander, au precizat, pentru Mediafax, surse judiciare. Ulterior, tot pentru aceste fapte, a depus plangere si Unirea Shopping Center, cele doua denunturi fiind reunite in cadrul unui singur dosar penal.Acuzatiile procurorilorPotrivit comunicatului Parchetului Capitalei, Carmen Palade este acuzata ca si-ar fi insusit, in perioada octombrie 2004 - iulie 2017, in mod repetat, sume uriase de bani din firma "Unirea Shopping Center".- In favoarea a patru societati comerciale, care ar fi fost controlate de aceasta, suma totala de 44.895.390,97 lei, "prin incheierea cu aceste societati a unor contracte fictive, de natura a crea aparenta iesirii licite a acestei sume din patrimoniul persoanei vatamate (contracte de management/consultanta in afaceri, contracte de prestari servicii, contracte de intermediere comerciala) ";- In interes personal, suma de 3.049.547,67 lei, "fie prin ridicare directa in numerar din casieria persoanei vatamate, fie prin efectuarea unor plati din conturile bancare ale persoanei vatamate".Citeste si: Perchezitii la firme controlate de Carmen ex-Adamescu. Denuntator ar fi chiar fiul vitreg ...citeste mai departe despre " Arest la domiciliu pentru vaduva lui Dan Adamescu, acuzata ca a delapidat magazinul Unirea cu 10 milioane de euro " pe Ziare.com