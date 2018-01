Armata isi continua achizitiile. MApN va cumpara rachete HIMARS, corvete, elicoptere de atac si de transport

Dupa ce a semnat un contract de peste 800 de milioane de euro pentru 227 de transportoare blindate Piranha, acum MApN negociaza cumpararea de sisteme de rachete HIMARS si corvete pentru Marina.In luna septembrie a anului trecut, Ambasada SUA de la Bucuresti a instiintat Ministerul Apararii ca solicitarea Romaniei privind achizitionarea a 54 de sisteme tip lansator multiplu de rachete cu bataie mare (HIMARS) a primit aprobarea Congresului SUA, contractul fiind in valoare de 1,25 de miliarde de dolari."Optiunea pentru inzestrarea Armatei Romaniei cu sistemul HIMARS deriva din necesitatea asigurarii unor echipamente de artilerie moderne, care sa contribuie la intarirea capacitatii de aparare a teritoriului national si la cresterea gradului de interoperabilitate cu armatele aliate, prin furnizarea unei capabilitati de descurajare credibile", precizeaza atunci MApN intr-un comunicat.In cazul corvetelor, Marina vrea sa cumpere patru astfel de nave de lupta pe care este dispusa sa plateasca aproximativ 1,6 miliarde de euro In acest moment nu este cunoscuta compania pe care Ministerul Apararii a ales-o, insa una dintre cerinte este ca navele sa fie construite la un santier naval din Romania, informeaza Stirile TVR.Anul acesta, Armata va cumpara si al doilea sistem de rachete Patriot. In total, Romania va avea sapte astfel de sisteme pentru care va plati aproape 4 miliarde de dolari. Pe 27 noiembrie 2017, presedintele Iohannis a promulgat legea privind achizitia sistemului de rachete sol-aer. Pe 14 decembrie 2017, ministrul Fifor a anuntat ca Romania a platit deja primul sistem de rachete Patriot.Fortele Aeriene Romane negociaza inca de anul trecut si achizitionarea a 45 de elicoptere de atac de la compania Bell Helicopter.In acest an bugetul Ministerul Apararii Nationale este de 18,16 miliarde lei, mai mare cu 11,3% fata anul trecut. O treime din banii ministerului sunt destinati cheltuielilor cu dotarea cu echipamente noi.Programul de inzestrare al Armatei a fost lansat in anul 2016. Mihnea Motoc, ministrul de atunci al Apararii, spunea ca Romania va cumpara transportoare blindate, corvete multifunctionale pentru fortele navale si o noua escadrila de avioane F16.Citeste si:Congresul SUA a dat unda verde Romaniei sa cumpere sistemul HIMARS, lansator multiplu de rachete cu bataie mareSute de romani vor fi angajati pentru a face transportoar ...citeste mai departe despre " Armata isi continua achizitiile. MApN va cumpara rachete HIMARS, corvete, elicoptere de atac si de transport " pe Ziare.com