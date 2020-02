Dintre acestia, 20.000 sunt americani. 9.000 de soldati americani se afla deja in Europa, iar in saptamanile urmatoare vor veni din ce in ce mai multi, noteaza Le Point.Exercitiul se va desfasura in 10 tari europene.Incepand cu luna februarie, soldatii americani au inceput sa fie transferati in Europa, impreuna cu 13.000 de echipamente militare americane.Prima nava cu echipamente ale armatei americane a ajuns in portul Anvers din Belgia, la inceputul lunii februarie.Practic, Defender Europe 20 reprezinta cea mai mare desfasurare militara a Statelor Unite din ultimii 25 de ani pe pamant european. Autoritatile americane precizeaza ca intregul exercitiu necesita sprijinul a zeci de mii de membri ai serviciului si civili din mai multe tari. In total, echipamentele armatei americane vor ajunge in sase tari europene. Trupele americane vor strabate 4.000 de km intre cele doua continente si alte cateva mii pe teritoriul Europei."Va fi un efort deosebit pentru a muta echipamente militare grele, alaturi de personalul necesar manevrarii acestora, va fi o provocare nemaintalnita in scenariile militare din ultimele decenii pentru a asigura pentru toata toata lumea suficienta hrana, apa si munitie in mai multe tari europene", a declarat intr-un comunicat generalul Duane Gamble, comandant adjunct pentru logistica din cadrul exercitiului DEFENDER Europe 20.Si Romania participa la acest exercitiu. MApN a transmis ca aproximativ 350 de militari romani, impreuna cu 50 de mijloace tehnice, vor participa la exercitiu.A.G. ...citeste mai departe despre " Armata SUA debarca in masa in Europa. E cea mai mare desfasurare de forta a americanilor din ultimii 25 de ani " pe Ziare.com