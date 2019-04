Potrivit TVR, se are in vedere un program de 24 de elicoptere de atac si 21 de aparate multirol. Totusi, asta nu inseamna ca armata va si achizitona curand aparatele de zbor."Am trimis scrisori de tip request for information (solicitare de informatii-n.r.) unor companii ca Sikorsky, Airbus, Bell, Boeing, pentru a putea finaliza conceptia pentru aceasta capabilitate a Fortelor Aeriene Romane. Se au in vedere elicoptere specializate, de atac, dar si aparate multirol.In functie de ce vom primi de la acesti producatori vom vedea care va fi procedura pentru a duce acest program mai departe", a declarat ministrul Apararii, Gabriel Les, citat de Adevarul.El a mai precizat ca, pana acum, doar doi sau trei producatori au raspuns la solicitare.In plus, a adaugat ministrul, programul de dotare cu elicoptere de atac este unul "extrem de important pentru ca, intr-o perioada medie de timp, rezerva de zbor a elicopterelor aflate in dotarea Fortelor Aeriene (aparate IAR 330 Puma si IAR 330 Puma SOCAT- n.red.) se va consuma".PropunerileConform unor surse citate de TVR, propunerile ar urma sa arate astfel:Airbus - un elicopter usor de atac, H145 M;Bell - aparat Viper, adica Bell AH-1Z Viper;Sikorsky - aparat multirol Black Hawk;Boeing - AH-64 Apache, elicopter de atac.Momentan nu se stie cat va dura pana la demararea programului pentru achizitionarea elicopterelor, insa ofertele trebuie analizate la nivelul ministerului, iar ulterior discutate si aprobate in CSAT. ...citeste mai departe despre " Armata vrea elicoptere noi. MApN a cerut oferte de la patru producatori mari " pe Ziare.com