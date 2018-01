Arsinel, pacient cu greutate si prioritate al medicului Lucan, isi apara salvatorul: Nu pot sa cred ca sunt adevarate aceste acuzatii

Arsinel crede ca acuzatiile care i se aduc acum medicului nu sunt adevarate: "Nu pot sa cred ca sunt adevarate aceste acuzatii de tentativa de omor. Sa acuzi un om ca incearca sa-si saboteze un coleg prin tentativa de omor este ceva oribil. Se pot intampla accidente, dar sa le pui sub imperiul unei rele vointe, nu se poate asa ceva. Nu pot sa cred ca un om care s-a luptat o viata intreaga sa salveze oameni poate face un astfel de gest. In ceea ce priveste banii gasiti la domnul doctor, nu comentez", a declarat actorul pentru Mediafax.Surse judiciare sustin ca procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala "in rem" pentru tentativa de omor calificat cu premeditare, dupa ce medicul Mihai Lucan ar fi incercat sa sectioneze intentionat artera unui pacient, pentru a-i face rau unui coleg.In referatul cu propunerea de arestare preventiva intocmit de procurori apar informatii potrivit carora, in anul 2016, medicul ar fi luat legatura cu mai multe persoane influente in cadrul unor institutii ale statului, in contextul unor verificari ale Corpului de Control al Ministerului Sanatatii efectuate la ICUR. Una dintre persoanele contactate este fostul sef al Agentiei Nationale de Transplant, Victor Zota.Surse judiciare au mai declarat pentru Mediafax ca, in seara in care medicul Mihai Lucan a fost retinut, a fost gasit asupra acestuia un jurnal care continea date despre persoane din sistemul judiciar. Din cercetari ar fi reiesit ca doctorul i-ar fi cerut avocatei sale sa faca un cerc protector in jurul lui.Mihai Lucan a fost retinut in 21 decembrie, iar in 22 decembrie, judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au decis sa respinga cererea de arestare preventiva a DIICOT, dispunand cercetarea sub control judiciar.Citeste si:Celebrul medic Mihai Lucan si fiul sau au fost retinutiDedesubturile afacerii cu rinichi a medicului Lucan: Daca n-aveau bani de spaga, le spunea pacientilor sa-si vanda caseleReactie dura in cazul Lucan: Lichelele care imbraca haina medicului nu trebuie sa ramana nepedepsiteMedicul Mihai Lucan si-ar fi sabotat colegii ca sa greseasca in timpul operatiilor, punand in pericol pacientii ...citeste mai departe despre " Arsinel, pacient cu greutate si prioritate al medicului Lucan, isi apara salvatorul: Nu pot sa cred ca sunt adevarate aceste acuzatii " pe Ziare.com