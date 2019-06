Protest in Piata Victoriei: Situatie critica in cultura. Artistii cheama romanii in strada pentru #demnitate

Situatia este una critica: teatrele au concediat in masa angajati care oricum nu mai erau platiti de luni bune, operele din tara au anuntat ca nu vor putea sustine spectacolele stagiunii de toamna, angajatii Academiei Romane intra fortat in concediu si li se taie salariile.In aceste conditii de "cod rosu", actorul Adrian Loghin cere cetatenilor sa iasa alaturi de artisti in strada la un protest ce va avea loc duminica, 30 iunie, incepand cu ora 18:00, in Piata Victoriei din Capitala.Apelul sau a fost imbratisat si preluat de numerosi alti artisti, inclusiv de Oana Pelea. "DA! Voi fi acolo. Sunt chiar curioasa cati vom fi prezenti", a scris pe Facebook actrita.Protestul artistilor este sustinut si de presedintele Klaus Iohannis, care a transmis duminica, cu putin timp inainte de inceperea protestului, ca este alaturi de artistii care protesteaza din cauza taierii drastice a bugetelor institutiilor de cultura si a criticat guvernarea PSD, pe care o considera responsabila de aceasta situatie.Apelul la Im-protest: Sa ne ridicam impreuna!"Im-protest! iesim in piata Victoriei sa protestam inopinat, improvizat imperturbati de caldura sau oboseala. E momentul ca toti, artisti si persoane angajate in mediul cultural din Bucuresti si nu numai, sa ne strangem intr-un gest de solidaritate pentru cei care au fost concediati ca umare a taierilor bugetului si a intarzierii subventiilor din partea Primariei municipiului Bucuresti.Situatia este deosebit de dezastruoasa, cu totii o resimtim direct: onoarii intarziate luni de ziile, proiecte anulate, spectacole tot mai putine, o totala lipsa de siguranta din orice punct de vedere. Foarte curand vom fi trasi raspundere in legatura cu contributiile sociale datorate la stat iar noi nu suntem platiti pentru munca depusa anul acesta.Va rog ajutati-ma sa distribuim masiv, sa ne mobilizam si sa ne ridicam impreuna, pentru ca uniti putem sa aratam primarilor, ministrilor si premierului Romaniei ca suntem un numar ENORM de persoane afectate si ne cerem dreptul la demnitate. Ne cerem dreptul la remunerarea muncii depuse si de a avea un loc de in institutiile pentru care ne-am specializat!", este chemarea lui Adrian Loghin, potrivit paginii de Facebook a evenimentului.El ii indea ...citeste mai departe despre " Protest in Piata Victoriei: Situatie critica in cultura. Artistii cheama romanii in strada pentru #demnitate " pe Ziare.com