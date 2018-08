Asigurarea obligatorie a locuintei ar putea acoperi si pagubele produse de furtuni. Dar asta ar insemna sa fie mai scumpa

Daca initiativa legislativa va ajunge sa fie adoptata, romanii vor primi bani si pentru daunele produse de furtuni caselor asigurate, nu doar pentru cele cauzate de inundatii, alunecari de teren si cutremure.Singura problema este ca aceasta modificare legislativa ar putea scumpi politele obligatorii, descuranjandu-i sa isi mai asigure locuintele chiar si pe putinii romani care o fac in prezent. Desi sunt obligatorii!Legea ii obliga deja de un deceniu pe romani sa isi incheie, anual, polite obligatorii de asigurare a locuintelor pe care le detin. Mai exact, la Articolul 3 din Legea 260/2008 "privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor" se arata ca:"persoanele fizice si juridice sunt obligate sa isi asigure impotriva dezastrelor naturale, in conditiile prezentei legi, toate constructiile cu destinatia de locuinta, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora si inregistrate in evidentele organelor fiscale".Statul a stabilit inca de la inceput ca pretul la care asiguratorii pot vinde politele obligatorii trebuie sa fie mic, tocmai pentru ca toti proprietarii de locuinte sa si le permita.Astfel, s-a stabilit ca pretul politei sa fie de 10 euro (circa 46 lei) pe an pentru o casa de tip B, adica una fara strucutra de rezistanta din beton armat, construita din lemn, chirpici sau alte materiale.Pentru o locuinta de tip A (cu structura din beton armat, deci orice apartament sau casa din oras - n.red.), pretul anual al politei obligatorii a fost stabilit la 20 de euro (circa 92 lei) pe an.In cazul in care locuinta ii este afectata de inundatii, alunecari de teren sau cutremure, proprietarul asigurat poate primi despagubiri de pana la 10.000 de euro pentru o locuinta de tip B si de pana la 20.000 euro, pentru o locuinta de tip A.E putin probabil ca banii sa-i ajunga omului pentru o casa noua. Cu toate astea, i-ar ajunge sa isi gaseasca, fie si temporar, un adapost decent, in cazul in care o calamitate l-a lasat fara casa.Criteriile de acordare a acestor depagubiri si cuantumurile lor au ramas neschimbate din 2013. In luna mai a acestui an, insa, deputatul PMP de Timis Cornel-Mircea Samartinean, impreuna cu mai multi colegi de partid, au ajuns la concluzia ca legea ar trebui, totusi, modificata, ca sa tina pasul cu vremurile....citeste mai departe despre " Asigurarea obligatorie a locuintei ar putea acoperi si pagubele produse de furtuni. Dar asta ar insemna sa fie mai scumpa " pe Ziare.com