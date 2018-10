Asistenta de la Universitar care a stat 17 zile in greva foamei a fost data afara pe motiv ca n-a lucrat in acea perioada

Decizia a fost luata joi si intra in vigoare de astazi, iar motivul invocat de conducerea spitalului este ca asistenta a "lipsit nemotivat" in cele 17 zile de greva foamei.Informatia a fost comentata joi seara de deputatul USR Emanuel Ungureanu."Bestii ticaloase! Conducerea Spitalului de Urgenta Bucuresti a decis sa-i desfaca astazi contractul de munca asistentei Mariana Luceanu care a intrat in greva foamei in semn de solidaritate cu colegul ei Daniel, cel care a dezvaluit mizeria si coruptia din acest spital.Motivul invocat de conducerea acestui spital infect a fost acela ca pe perioada grevei asistenta Luceanu a lipsit nemotivat de la locul de munca. Managerul Spitalului este o doamna pe nume Nica, pila lui Oprescu, protejata de PSD.Geniul malefic al ticalosiilor din acest spital este directorul medical, Dorin Ionescu, cel care a incercat sa ma intimideze atunci cand am filmat mormanul de gunoi din curtea spitalului si locul mizer unde se reconditionau targile.A venit la mine insotit de doi agenti de paza si m-a intrebat cu tupeu cu ce drept filmez jegul dintr-un spital public si apoi le-a dat ordin celor doi sa ma de-a afara", a scris Ungureanu pe pagina sa de Facebook , alaturand si filmuletul cu scenele povestite.Amintim ca, in luna august a acestui an, asistentul medical Daniel Simion a intrat in greva foamei pentru a atrage atentia asupra conditiilor ingrozitoare din unitatea spitaliceasca. Lui i s-a alaturat si asistentul anestezist Mariana Luceanu.In urma protestului celor doi, Ministerul Sanatatii a trimis Corpul de Control la acest spital."Mizeria din spital a fost dezvaluita de aceasta doamna curajoasa care a fost executata de acesti indivizi cu un caracter oribil. Daca Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a fost complice la aceasta mizerie vom afla maine (vineri, n.red.) . Deocamdata, cei care au reclamat mizeria sunt executati si cei care au provocat-o sunt protejati.Voi lua toate masurile legale pentru ca acest abuz sa fie reparat urgent si voi depune plangere penala impotriva directorului medical, pentru infractiunea de ultraj. De ce doar acum, nu am avut timp sa ma ocup de el, acum imi voi face!", a mai scris Ungureanu.Intre timp, asistenta conti ...citeste mai departe despre " Asistenta de la Universitar care a stat 17 zile in greva foamei a fost data afara pe motiv ca n-a lucrat in acea perioada " pe Ziare.com