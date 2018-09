Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie cere ancheta in cazul postarilor lui Darius Valcov

Potrivit unui comunicat remis joi, ARPP, in calitate de asociatie profesionala nationala a medicilor psihiatri, "protesteaza cu fermitate impotriva unui asemenea tip de atitudine din partea unui consilier al primului-ministru si solicita public autoritatilor competente anchetarea conjuncturii in care documentatia medicala a ajuns in posesia persoanelor neautorizate, precum si tragerea la raspundere a tuturor celor implicati".Asociatia precizeaza ca protectia datelor cu caracter personal este un drept fundamental, consacrat prin Tratatul de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevede ca orice persoana are dreptul la protectia datelor cu caracter personal care o privesc."Pacientul cu tulburari psihice are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. Astfel, Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002 actualizata, art. 16, prevede ca persoana care este evaluata din punct de vedere al sanatatii mintale are dreptul la confidentialitatea informatiilor", precizeaza sursa citata.Conform ARPP, prin publicarea documentatiei medicale confidentiale s-a produs "o grava abatere, nu doar din punct de vedere legal, ci si etic"."Utilizarea dispretuitoare de catre o persoana publica importanta (consilier al premierului Romaniei), cu responsabilitati si vizibilitate interna si externa, a apelativului de 'sandilau' cu referire la persoana respectiva reprezinta o incalcare flagranta atat a legislatiei in vigoare, dar si o afirmatie profund stigmatizanta si care are repercusiuni multidimensionale, aruncand o anatema asupra tuturor pacientilor cu suferinte psihice, care au nevoie de protectia si respectul cuvenit din partea statului roman", releva comunicatul citat.Darius Valcov, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, a postat pe Facebook fisa medicala a unui protestatar din Piata Victoriei, eliberata in data de 19.06.2006, din care ar rezulta ca acesta ar avea probleme psihice.Citeste si:Postarea lui Valcov in care il aseamana pe Iohannis cu Hitler a ajuns in presa extern ...citeste mai departe despre " Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie cere ancheta in cazul postarilor lui Darius Valcov " pe Ziare.com