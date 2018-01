Asociatiile civice ii cer lui Iohannis sa intervina: Nu lasati ca Romania sa devina un stat capturat de retele infractionale!

Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa isi exercite atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca "toate mijloacele", astfel incat "Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale".Semnatarii mesajului solicita sefului statului sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia in problema modificarii legilor justitiei.Nouasprezece asociatii si comunitati online, printre care si "Va vedem din Sibiu" care a organizat cel mai mare protest de tip sit-in in fata sediului PSD Sibiu, au transmis, duminica, un mesaj in care vorbesc despre rolul de mediator al sefului statului."Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru intre puterile statului, ci si intre stat si societate.Ati exercitat aceasta functie de mediator in urma cu un an, cand Guvernul se pregatea sa legifereze in materie penala. Ati inteles atunci mesajul strazii, care reclama ca puterea politica incerca sa submineze lupta anticoruptie. Cumulate, mesajul dumneavoastra si cel al strazii au avut suficienta forta pentru a opri abuzul de la acel moment", se arata in mesaj.Semnatarii acestuia afirma ca, in prezent, strada reclama din nou acelasi abuz asupra Justitiei, dar la o scara mai larga."Daca atunci era vorba despre modificarea unui singur articol de lege, acum este vorba despre periclitarea independentei procurorilor si despre subordonarea puterii judecatoresti de catre cea politica. Este o situatie de o gravitate fara precedent, sesizata ca atare de numeroase institutii independente ale statului, institutii europene, organizatii profesionale din sistemul judiciar si parteneri din UE si NATO. Alaturi de cetatenii si organizatiile care protesteaza in strada, acestea au cerut oprirea modificarilor legilor justitiei", se mai arata in textul postat pe Facebook De asemenea, semnatarii considera ca exista "un conflict atat intre autoritatile statului, cat s ...citeste mai departe despre " Asociatiile civice ii cer lui Iohannis sa intervina: Nu lasati ca Romania sa devina un stat capturat de retele infractionale! " pe Ziare.com