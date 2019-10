Astazi se decide: Vom avea sau nu vinieta in Bucuresti? Cine va vota in favoarea proiectului propus de Firea

Administratia Firea a anuntat inca din vara ca vrea sa introduca o taxa pe care sa o plateasca proprietarii masinilor poluante care circula prin Bucuresti. Scopul taxei - au declarat pentru Ziare.com surse din cadrul administratiei locale - n-ar fi acela de a colecta bani la bugetul local, ci de a descongestiona traficul.Calculul facut este ca, dupa introducerea vinietei, bucurestenii ar putea sa considere ca este mai avantajos sa lase masina acasa si sa circule, in schimb, cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Intr-o prima varianta, mecanismul de taxare propus de Gabriela Firea era plin de hibe. Spre exemplu, presupunea, printre altele, taxarea inclusiv a masinilor electrice care urmau sa circule prin Capitala, daca erau inmatriculate in alte judete. Or, intr-un astfel de caz, motivul reducerii poluarii pentru aplicarea taxei nu mai putea fi invocat.Ulterior, proiectul introducerii taxei a fost supus dezbaterii publice. Iar, in cele din urma, la finalul saptamanii trecute, pe site-ul PMB s-a publicat un proiect de hotarare care descrie noul mod in care administratia Firea isi doreste sa aplice taxa.Potrivit acestui nou mecansim de taxare, pentru toate masinile care au norma de poluare sub Euro 5 se va plati taxa. Cu cat masina are o norma de poluare mai mica, taxa e mai mare. In plus, masinile sub Euro 3 nu vor mai putea circula prin centrul Capitalei.Mai multe despre cat ar urma sa plateasca bucurestenii pentru a circula cu masina prin Bucuresti puteti afla citind o scurta analiza a situatiei, deja prezentatata de Ziare.com, si consultand textul hotararii de consiliu general:Una peste alta, din calculele Ziare.com, bazate pe date valabile la inceputul anului, peste jumatate dintre masinile inmatriculate in Bucuresti sunt mai vechi de 10 ani (avand norma de poluare inferioara celei Euro 5) si ar avea nevoie de vinieta, ca sa poata circula.In context, mai multi oameni politici din Opozitie si reprezentanti ai societatii civile au sustinut ca proiectul de hotarare initiat de Gabriela Firea a fost intocmit gresit. Iar, din aceasta cauza, n- ...citeste mai departe despre " Astazi se decide: Vom avea sau nu vinieta in Bucuresti? Cine va vota in favoarea proiectului propus de Firea " pe Ziare.com