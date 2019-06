Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o actiune la nivel global. Cazuri similare au mai fost in SUA si Germania

Atac cibernetic la Spitalul "Victor Babes" din Capitala. Ce se intampla cu pacientii si ce spune Pintea5 spitale din Bucuresti sunt atacate informatic. Au fost afectate internarile, dar si salariile medicilorSRI anunta ce spitale sunt afectate de ransomware-ul Bad Rabbit 4"Pana in acest moment, nu stim exact ce ransomware a cauzat atacul din Romania. Conform unei ipoteze a SRI, este vorba de BadRabbit, un ransomware mai vechi. (...) In multe cazuri de ransomware, succesul acestora se bazeaza pe 4 mari tipuri de probleme: nu pe toate sistemele din retea ruleaza un antivirus; sistemele de operare sunt vechi si neactualizate; parolele folosite de administrator si utilizatori sunt slabe; utilizatorii deschid fisiere anexate la e-mail fara sa verifice sursa lor", precizeaza reprezentantii Kaspersky.Acestia mentioneaza ca se pot evita multe probleme cauzate de atacurile de tip ransomware prin corectarea aceste puncte.In afara de ransomware, o alta problema sesizata de specialistii companiei este faptul ca echipamentul medical este insuficient sau chiar deloc protejat, desi include computere cu sistem de operare si aplicatii instalate.Recomandarile Kaspersky pentru protejarea clinicilor de accesul neautorizat, care poate avea consecinte grave, sunt:- folosirea de parole complexe pentru a proteja toate punctele externe ale conexiunii;- protejarea aplicatiilor echipamentului medical din reteaua locala cu parole, in cazul in care o persoana neautorizata ar avea acces in zonele considerate de incredere;- protejarea infrastructurii de amenintari cum sunt programele malware si atacurile hackerilor, cu o solutie de securitate complexa;- actualizarea politicilor de securitate IT- dezvoltarea unui management al patch-urilor, in timp real- realizarea de evaluari ale vulnerabilitatilor, dar si a unui backup la informatiile critice, cu regularitate, si pastrarea unei copii a backup-ului offline.Miercuri, CERT-RO anunta pe pagina sa de Internet, ca un nou val de aplicatii malitioase de tip ransomware afecteaza din ce in ce mai multe institutii din domeniul sanatatii care activeaza in Romania."Din notificarile primite in ultima perioada, CERT-RO a identificat o crestere semnificativa a atacurilor cu aplicatii malitioase de tip ransomware l ...citeste mai departe despre " Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o actiune la nivel global. Cazuri similare au mai fost in SUA si Germania " pe Ziare.com