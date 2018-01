Atentie la ce scrieti pe Facebook! Dosare penale la Timisoara pentru instigare la protest

"In luna decembrie a anului 2017, pe retelele sociale, cetatenii au fost invitati sa participe la o serie de manifestatii publice. Sub protectia anonimatului, a existat tendinta ca utilizatorii de buna-credinta sa fie manipulati, cu ajutorul unor tactici ascunse in interes propriu (prin comentarii, lansarea unor teme/stiri false, partajarea unor articole, incitarea la acte de violenta).In acest context, va informam ca politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului Judetean Timis efectueaza cercetari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, in doua dosare penale intocmite sub aspectul savarsirii infractiunii de instigare publica. (...) Instigarea publica este o infractiune prevazuta de articolul 368 din Codul Penal si este pedepsita de lege", se precizeaza in comunicatul Politiei.Libera exprimare este un drept prevazut de articolul 30 din Constitutia Romaniei. Totusi, alineatul 7 al acestui articol prevede expres ca: "Sunt interzise de lege defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publica, precum si manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri".Reactia IPJ Timis vine dupa ce Razvan Codreanu, unul dintre organizatorii protestelor din Timisoara fata de Legile Justitiei, a postat pe pagina sa de Facebook citatia pe care a primit-o si in care este invitat in data de 15 ianuarie la sediul IPJ Timis.Citeste si:Politia monitorizeaza conturile de Facebook ale protestatarilor. Au fost deschise deja dosare penaleProtestatari ridicati de jandarmi din fata sediului PSD. Un jurnalist s-a agatat de un semn de circulatie pana l-a smuls din pamant (Video)Deputatul acuzat ca a lovit cu masina doi protestatari, cercetat pentru vatamare corporala: Am intrat in panica (Video)Seful Jandarmeriei da vina pe protestatari pentru incidentul auto in care a fost implicat un deputat ...citeste mai departe despre " Atentie la ce scrieti pe Facebook! Dosare penale la Timisoara pentru instigare la protest " pe Ziare.com