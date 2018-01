Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca duminica, la orele pranzului, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala.Potrivit politistilor, se circula cu o viteza de aproximativ 30 km/h si este de asteptat ca aceasta sa scada si mai mult in orele urmatoare.Pentru evitarea aglomeratiei, un echipaj de politie aflat in zona Darste le recomanda soferilor sa foloseasca ruta ocolitoare: DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti, unde valorile de trafic sunt reduse la aceasta ora si se circula fluent. ...citeste mai departe despre " Atentie, soferi! Se circula greu pe Valea Prahovei. Iata ce rute alternative puteti folosi " pe Ziare.com