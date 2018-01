La aceasta ora se circula cu dificultate pe DN1 intre Predeal si Comarnic. Politistii spun ca numarul celor care se intorc spre Bucuresti va creste in orele urmatoare si recomanda rute alternative.Pentru evitarea aglomeratiei, soferii care pleaca din Brasov pot folosi DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, A3 Ploiesti - Bucuresti, iar cei care au petrecut in zona Bran Moieciu pot folosi ruta DN73 - DN72A - DN 71 - DN7, respectiv traseul Brasov - Valea Mare-Pravat - Stoenesti - Targoviste - Baldana - Bucuresti sau DN73 - A1, respectiv Brasov - Pitesti - Bucuresti.Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, politistii rutieri le recomanda soferilor sa circule cu prudenta sporita, sa adapteze viteza de deplasare la starea carosabilului si vizibilitate, sa pastreze distanta in mers intre autovehicule pentru a putea efectua orice manevra in conditii de siguranta si sa utilizeze centurile de siguranta. ...citeste mai departe despre " Atentie, soferi! Trafic de cosmar pe Valea Prahovei. Se circula in coloana pe DN1 " pe Ziare.com