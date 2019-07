Atentie, turisti! Atentionari de calatorie in Italia si in Grecia

Astfel, MAE informeaza ca Secretariatul General de Protectie Civila din Grecia a emis o avertizare cu privire la risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), incepand de luni, 29 iulie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate pentru regiunile Attica, Lakonia, Corint, Chania (vestul Insulei Creta) si Grecia Continentala de Vest.Potrivit informarii MAE transmisa duminica seara, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.Atentionare de calatorie pentru Italia - coduri de vant puternic si temperaturi in scadereDe asemenea, MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in conformitate cu datele transmise de Serviciul de Protectie Civila, incepand cu ziua de 28 iulie 2019, este prognozata o intensificare a precipitatiilor, insotite de rafale de vant si scaderi ale temperaturii, in zonele de nord ale regiunilor Sardinia, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania si Puglia.Fenomenele vor fi insotite de descarcari electrice si grindina, potrivit atentionarii de calatorie emisa de MAE.Pentru informatii actualizate cu privire la starea vremii, MAE recomanda consultarea site-ului Serviciului Meteorologic al Aeronauticii Militare italiene: http://www.meteoam.it/ si al Serviciului de Protectie Civila: www.protezionecivile.gov.it. ...citeste mai departe despre " Atentie, turisti! Atentionari de calatorie in Italia si in Grecia " pe Ziare.com