Atentie, turisti! Risc mare de avalansa in Muntii Bucegi si Fagaras

Meteorologii au dat o avertizare in acest sens, valabila pana duminica seara, la ora 21.00.Astfel, potrivit ANM, exista un risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, in conditiile in care stratul de zapada depus este puternic umezit ca urmare a incalzirii vremii.Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a scazut in medie cu un centimetru, masurand 266 centimetri la Balea-Lac, 211 centimetri la Vf. Omu si 37 centimetri la Sinaia."Vremea se va incalzi si va fi in general frumoasa. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare in zona inalta din sector sud-estic. Stratul de zapada se va umezi si se va tasa. Trecator se va semnala ceata pe vai", arata sursa citata.In aceste conditii, la peste 1.800 de metri altitudine riscul de avalanse este mare, stratul de zapada fiind puternic umezit in partea superioara ca urmare a temperaturilor pozitive inregistrate si este putin stabilizat pe majoritatea pantelor suficient de inclinate."Vremea calda si insolatia vor determina umezirea puternica a stratului. Apa rezultata din topire se va acumula in strat, creand pelicule de apa peste crustele de gheata prezente inca in strat, pelicule peste care straturile de zapada din partea superioara pot aluneca cu usurinta. Declansarile de avalanse se vor produce spontan pe pantele suficient de inclinate, prin supraincarcarea stratului cu apa acumulata din topirea zapezii, iar o slaba supraincarcare cu turisti sau schiori va accentua riscul declansarilor. In anumite situatii, vor fi angrenate si straturi mai vechi de zapada, ceea ce poate duce la avalanse de dimensiuni mari", arata meteorologii.La altitudini mai mici de 1.800 de metri, riscul producerii de avalanse este insemnat.