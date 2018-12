Atentie unde parcati in Bucuresti: In Sectorul 4 se pune taxa si se blocheaza rotile din prima zi a lui 2019

Conform noului regulament aprobat joi de Consiliul Local al Sectorului 4, vor fi introduse, incepand de anul viitor, tarife pentru ocuparea locurilor de parcare publice, pe termen scurt, sau in sistem de abonament."Masura este una de preventie, in sensul ca nu ne dorim sa fim hingherii soferilor. Prima data, cand se blocheaza roata, deblocarea este gratuita si i se ofera conducatorului auto informatii cu privire la noul regulament de parcari publice si prevederile in domeniul parcarilor de resedinta, apoi tarifele vor fi progresive", a declarat Ioan Gaf-Deac, City Manager in cadrul Primariei Sectorului 4, citat intr-un comunicat al primariei, dat publicitatii vineri.Potrivit reprezentantului Primariei, la al doilea incident de acest fel, soferii contravenienti vor fi sanctionati cu 50 de lei, la al treilea cu 150 de lei, iar de la al patrulea incident tariful de deblocare va fi de 250 de lei.Conform regulamentului adoptat la nivelul Sectorului 4, soferii sunt obligati sa ocupe locul de parcare conform specificatiilor lui, sa parcheze pe un singur loc si sa nu ocupe abuziv locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati.In acest ultim caz tariful de deblocare este stabilit la 200 de lei, inca de la prima abatere si va putea fi aplicata si masura ridicarii de indata a masinii care stationeaza neregulamentar pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitati. Mai mult decat atat, si pentru locurile de parcare destinate incarcarii masinilor electrice, vor fi blocate rotile si va exista un tarif mai mare pentru deblocare, in incercarea de a se face ordine in lucruri."In acest an, prin serviciul call center al Primariei Sectorului 4, apelabil la 021.9441, cele mai multe sesizari primite de la cetateni au vizat ocuparea abuziva a parcarilor de resedinta. O data cu noile reglementari, o mare parte din aceste probleme se vor rezolva. Cat de curand va deveni operationala si activitatea de blocare a rotilor, iar ulterior, cel mai probabil din primavara anului viitor, locuitorii Sectorului 4 vor avea posibilitatea sa solicite Directiei de Mobilitate Urbana, montarea unor sisteme electronice de blocare a locurilor de parcare", a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, citat in comunicat.Potrivit City Managerului, Sectorul 4 este ...citeste mai departe despre " Atentie unde parcati in Bucuresti: In Sectorul 4 se pune taxa si se blocheaza rotile din prima zi a lui 2019 " pe Ziare.com