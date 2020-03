Intr-o atentionare de calatorie, MAE informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franta ca "vor fi manifestatii in special in fata prefecturilor si sub-prefecturilor".De asemenea, sunt posibile perturbari ale circulatiei feroviare, urbana si inter-urbana, precum si in reteaua rutiera, mai informeaza MAE.Cetatenii romani se pot informa in timp real in legatura cu situatia din transporturile pariziene si zona Ile-de-France pe site-ul RATP: https://www.ratp.fr/informer/trafic/trafic.php si https://www.ratp.fr/travaux-manifestations/manifestations.Pentru a urmari circulatia trenurilor in timp real, cetatenii pot consulta informatiile disponibile pe site-ul SNCF:www.sncf.com/fr/prevision-trafic; https://www.sncf.com/fr/itineraire-reservation/itineraire; https://www.oui.sncf; https://www.oui.sncf/aide/informations-situation-perturbee-etat-du-trafic-echange-et-remboursement.Pentru reteaua Transilien, poate fi consultata platforma dedicata: http://www.transilien.com.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://paris.mae.ro, http://lyon.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " MAE: Atentionare de calatorie pentru Franta, din cauza mai multor greve " pe Ziare.com