Atentionari de calatorie emise de MAE pentru Croatia, Grecia, Turcia si Franta

Canicula in CroatiaRomanii care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Croatiei trebuie sa stie ca, incepand de luni, aici a fost emis un cod rosu de temperaturi ridicate.Regiunile vizate sunt Zagreb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split si Dubrovnik, fiind prognozate temperaturi ce se vor situa intre 34 si 39 de grade Celsius."A fost emis si un cod portocaliu de canicula pentru regiunile Osijek si Gospic. Se recomanda cetatenilor romani sa evite expunerea directa la soare, pe cat posibil in intervalul orar 11:00 - 16:00 si sa se hidrateze corespunzator", se arata intr-un comunicat al ministerului.Romanii pot consulta:https://www.meteo.hrhttp://www.hak.hr/en#traffic-flow-and-road-conditionshttp://www.hznet.hrhttp://www.portauthority.hrhttp://www.ccaa.hrhttp://meteoalarm.eu/en_UK/0/0/HR-Croatia.htmlhttp://zagreb.mae.rowww.mae.roDe asemenea, au la dispozitie numerele de telefon:+38514677660 si +38514610009 (Ambasada Romaniei la Zagreb)+38598414341 (telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Croatia)Incendii in GreciaTotodata, MAE a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, intrucat exista mai multe zone cu un risc ridicat de incendii de vegetatie (grad 4 din 5) pe 13 august, pe fondul intensificarii vantului si a temperaturilor ridicate.Zonele vizate: Attica, Insula Evia, Korinthia, Argolida, Viotia, Insulele Sporade, Evros, Insula Limnos, Insula Skyros."Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +302106728879 si cel al oficiului consular la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic +306906479076", transmite ministerul intr-un comunicat.De asemenea, romanii pot consulta paginile de Internet:http://atena.mae.rohttp://salonic.mae.rohttps://infocrisis.gov.gr/?lang=enCirculatie restrictionata in Istanbul