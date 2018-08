Augustin Lazar a prezentat corespondenta cu Toader: Sa vedem care este adevarul despre aceasta manipulare penibila

Astfel, in prima adresa, ministrul Justitiei a cerut Ministerului Public sa ii prezinte "daca si cate protocoale au fost incheiate cu SRI, data incheierii si semnatarii si sa demarati procedura legala de desecretizare".Augustin Lazar a aratat toate documentele transmise catre ministrul Justitiei, in care il informa despre protocoalele existente, inclusiv cele cu SRI, precum si raspunsurile primite de la Tudorel Toader. Raspunsuri din care rezulta ca a luat act de adresele primite de la Ministerul Public.Asadar, spune procurorul general, ministrul Justitiei stia din luna martie de protocoalele semnate intre Ministerul Public si SRI."NU poate sa spuna ca a aflat in dimineata zilei de 25 august, ci stia din luna martie", a declarat Lazar.Totodata, mai spuns procurorul general, in luna aprilie, ministrul Justitiei a comunicat CSM ca nu are atributia de a analiza si de a emite un punct de vedere referitor la protocoalele incheiate de alte institutii publice."Sambata, surprinzator, avea alt punct de vedere", subliniaza Augustin Lazar.Mai mult, procurorul general a aratat si corespondenta cu CSM pe aceasta tema, careia i-a trimis aceleasi documente pe care le-a trimis si Ministerului Justitiei, inclusiv detalii despre protocoalele cu SRI.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile procurorului general Augustin Lazar- Bun venit la sediul Ministerului Public intr-o perioada sensibila, in care avem nevoia de media, mai mult ca niciodata pentru a face cunoscut adevarul.- Este un context in care manipularea opiniei publice este frecvent folosita pentru destabilizarea procurorilor.- Declaratia de presa de azi are rolul de a stabili adevarul privind protocoalele cu SRI.- In calitate de procuror general consider si o chestiune de onoare sa clarific toate suspiciunile si temele false aparute in spatiul public pe aceasta tema.- In spiritul transparentei voi face publica corespondenta pe care am purtat-o cu Ministerul Justitiei. Adevarul nu trebuie sa supere pe nimeni, adevarul este unul singur.- Din aceasta corespondenta rezulta ca, in mod transparent, pentru desecretizarea protocolului din 2016, primul demers a fost facut la 13 martie 2017. Din ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar a prezentat corespondenta cu Toader: Sa vedem care este adevarul despre aceasta manipulare penibila " pe Ziare.com