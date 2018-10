Augustin Lazar avertizeaza ca OUG pe Legile Justitiei afecteaza marile dosare de la Parchetul Militar: Revolutiei si cazul 10 august

"Din pacate, proiectele de acte normative care sunt facute in graba sunt de natura sa afecteze dosarele care sunt in curs, marile dosare care sunt pe rolul Ministerului Public si sunt foarte bine cunoscute.Spre exemplu, cele aflate pe rolul parchetelor militare. Au fost concentrate resursele umane prin delegare, aduse de la mai multe parchete, pentru a rezolva dosare mari si complexe.Ei bine, aceste situatii vor inceta, delegarile pe functiile respective, iar colectivele care lucreaza in acest moment vor fi desfiintate"a declarat Augustin Lazar.Intrebat daca este vorba de dosarul Revolutiei sau de cel privind protestul din 10 august, procurorul general a spus ca "toate"."Va fi dificil de imaginat cum vor putea fi finalizate aceste dosare despre care toata lumea spune ca dorim sa fie finalizate, pentru ca Romania sa nu mai plateasca sume mari de bani in urma condamnarilor la CEDO", a continuat Lazar.Noile modificari la Legea privind statutul magistratilor cer o vechime mai mare pentru promovarea la Parchetul General, iar pentru delegari sunt conditii mai stricte.- In dosarul Revolutiei lucreaza peste 5 procurori si 10 politisti. Ancheta ar trebui finalizata anul acesta, potrivt unei declaratii facute in luna martie de Augustin Lazar.- De ancheta in cazul protestului din 10 august, se ocupa 3 procurori, iar unul dintre acestia nu ar avea gradul de procuror de Parchet General, potrivit unor surse judiciare.Amintim ca Guvernul Dancila s-a reunit, luni dimineata, intr-o sedinta extraordinara pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa modifice Legile Justitiei, cele extrem de controversate si de abia promulgate de Klaus Iohannis.Pe ordinea de zi a sedintei de guvern, remisa presei luni dimineata, nu figura niciun proiect de OUG, insa premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul intalnirii ca va fi adoptata."Aceasta solutie a fost discutata in cadrul intalnirii ministrului Justitiei cu reprezentantii Comisiei de la Venetia cat si in intrevederea avuta cu prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Cele trei Legi ale justitiei au fost modificate si modificarile au fost validate de CCR si asigura buna functionare a actului justitiei.Ceea ce adoptam azi reprezinta o armoniozare a pre ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar avertizeaza ca OUG pe Legile Justitiei afecteaza marile dosare de la Parchetul Militar: Revolutiei si cazul 10 august " pe Ziare.com