Augustin Lazar cere DNA si DIICOT sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale procurorilor, prezentate de presa

Controalele vor fi organizate de procurorii sefi ai DNA si DIICOT, precum si de catre procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, prin procurori anume desemnati, anunta Ministerul Public, intr-un comunicat publicat pe pagina de Facebook Scopul acestei verificari la unitatile care au facut obiectul materialelor jurnalistice este acela de a preveni si si de a combate potentialele vulnerabilitati in cadrul unitatilor de parchet, se arata in mesaj.Astfel, controlul va viza atat verificarea "situatiilor in care sunt mediatizate aspecte negative ce pun in discutie integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile legale", cat si "a modalitatii de respectare a legii in activitatile curente care, prin natura lor, aduc limitari drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului (temeinicia propunerii adresate judecatorului de drepturi si libertati; modul de punere in executare a mandatelor de supraveghere tehnica; solicitarea autorizarii si efectuarea perchezitiilor domiciliare si corporale; luarea masurilor preventive si executarea mandatelor de aducere) ".Totodata, procurorul general Augustin Lazar a anuntat investigarea neregulilor in activitatea de punere in executare a unor autorizatii de perchezitie domiciliara emise de Tribunalul Prahova intr-o cauza intrumentata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, avand ca obiect verificarea modalitatii de supraveghere a cercetarii penale in cauza mediatizata, inclusiv in ceea ce priveste coordonarea activitatii de efectuare a perchezitiilor domiciliare din 15 februarie 2018.Controlul va fi efectuat de catre procurori din cadrul Serviciului de indrumare si control.Joi,la ora 18:00, ministrul Justitiei, Tudorel Toader va prezenta mult asteptatul raport privind activitatea manageriala la DNA.Toader a decis aceasta data, dupa ce, saptamana trecuta, a precizat ca va prezenta in camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA, iar distinct de acel raport, va face o informare de presa in care va prezenta continutul rapo