Augustin Lazar: Cineva are o nevoie imperioasa de a produce un carambol judiciar si de a subordona Ministerul Public

Augustin Lazar precizeaza ca anuntul lui Tudorel Toader contrazice evolutiile din ultima vreme. Mai exact, spune el, ministrul Justitiei parea ca doreste sa dezvolte o noua relatie de comunicare cu Ministerul Public si sa arate "ca poate avea o conduita a unui ministru de Justitie conform atributiilor pe care le are"."Desigur ca a fost un anunt brusc, un anunt care parea sa fie oarecum impotriva cursului unei relatii de comunicare, pe care ministrul Justitiei dorea sa o dezvolte cu noi si aveam impresia ca in urma revocarii procurorului-sef DNA, domnia sa dorea sa arate ca poate avea o conduita a unui ministru de Justitie conform atributiilor pe care le are si sa aiba o relatie armonioasa cu Ministerul Public (...) ", a declarat Augustin Lazar la RFI Romania.Procurorul general precizeaza insa ca, brusc, "au aparut niste nevoi ale unor persoane" care i-au fost induse ministrului de Justitie."Brusc, au aparut niste nevoi ale cuiva, ale unor persoane, care am inteles ca i-au fost induse domnului ministru, respectiv s-a introdus aceasta tema falsa, brusc, tema pretinsei descoperiri recente, de cineva care este chemat sa raspunda penal, a unor protocoale ale Ministerului Public cu Serviciul Roman de Informatii", a mai declarat procurorul general.Augustin Lazar a subliniat ca "cineva, avand o nevoie imperioasa sa produca un carambol judiciar, nevoia imperioasa este clara, de a subordona justitia independenta, care se dovedeste a fi impartiala in ceea ce face in aceste momente, de a subordona Ministerul Public, care se dovedeste a fi impartial in anchetele sensibile pe care le desfasoara acum".Intrebat cine are aceasta nevoie, Augustin Lazar s-a ferit sa dea un raspuns concret: "Media este inteligenta, nu trebuie sa explic eu cine are proceduri judiciare si cine nu are".Toader a anuntat ca incepe oficial evaluarea procurorului general Augustin LazarSambata dimineata, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, in contextul protocoalelor incheiate cu SRI. El a spus ca rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile.