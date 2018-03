Augustin Lazar, despre Legile Justitiei: Vor duce la o plecare masiva a procurorilor din sistem. Imaginea e sumbra

Intrebat daca Ministerul Public a facut o analiza in legatura cu impactul intrarii in vigoare a modificarilor aduse Legilor Justitiei, Augustin Lazar a spus ca imaginea este "sumbra", iar una din consecinte va fi o plecare masiva a procurorilor din sistem, ceea ce va face ca deficitul din schema de personal sa ajunga la 40%."Am facut o analiza si, din ceea ce a rezultat, imaginea din pacate este mai sumbra. Noi nu putem sa intuim in acest moment chiar tot ce va rezulta din aplicarea eventuala a acestor legi. Insa, putem vedea ca aspecte ale aplicarii acestor legi, asezate ca si piesele de puzzle unele langa altele, ne dau o imagine a justitiei care va fi blocata, adica o imagine sumbra a infaptuirii justitiei.As dori sa va dau cateva aspecte. Spre exemplu, Ministerul Public functioneaza in acest moment cu un deficit de cadre de 13%, pentru ca Institutul National al Magistraturii nu are capacitatea sa ne trimita absolventi in ritmul in care se pensioneaza unii colegi sau pleaca judecatori. Se intampla multe lucruri pentru ca traim intr-o lume foarte dinamica. Ei bine, acum avem 13% lipsa in schema Ministerului Public, neocupata.Daca vom oferi posibilitatea unor magistrati sa se pensioneze la 20 de ani, asa cum in mod generos aceasta lege permite, aceasta inseamna ca in perioada urmatoare vor avea vocatie de a se pensiona circa 750 de procurori din Ministerul Public. De asemenea, un foarte mare numar de judecatori. 700 de procurori din 2.500 este un numar formidabil de mare. Va creste la circa 30-35%, ba chiar la 40% deficitul de cadre in Ministerul Public", a declarat Augustin Lazar.Procurorul general sustine ca majoritatea celor care vor avea dreptul sa iasa la pensie sunt sefii din Parchete, astfel incat multe unitati vor fi "decapitate"."Ne uitam la faptul ca, in urmatorii patru ani, nu vom mai avea absolventi, pentru ca la Institutul National al Magistraturii perioada de scolarizare va fi de patru ani. Ceea ce ne pune pe ganduri foarte serios, fiindca numarul de dosare a tot crescut. In acest moment avem circa 1.700.000 de dosare de solutionat, asa se va prezenta in bilantul pe care il vom avea miercuri, si ne punem pr ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar, despre Legile Justitiei: Vor duce la o plecare masiva a procurorilor din sistem. Imaginea e sumbra " pe Ziare.com