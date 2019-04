Augustin Lazar: Drama unor fosti detinuti politici este folosita pentru denigrarea mea. Se urmareste influentarea desemnarii procurorului general

"In legatura cu anumite aspecte difuzate intr-o emisiune televizata, arat ca resping orice afirmatii potrivit carora, in calitate de procuror delegat la Comisia de liberare conditionata a Penitenciarului Aiud, as fi dispus sanctionarea disciplinara a vreunei persoane condamnata penal, detinuta in penitenciar, prin emiterea de rapoarte de pedepsire, solicitarea de astfel de rapoarte sau in orice alta modalitate", a transmis Augustin Lazar pe Facebook Acesta a precizat ca sanctionarea disciplinara a condamnatilor, "emiterea acelor rapoarte de pedepsire asa cum erau denumite, se realiza in temeiul art. 21 din Legea nr.23/1969 pentru executarea pedepselor exclusiv de catre administratia penitenciarului, la acea data unitate militara in subordinea Ministerului de Interne".Procurorul general al Romaniei acuza faptul ca dramele unor fosti detinuti politici sunt folosite pentru denigrarea sa."Nu pot sa nu constat cu amaraciune cum drama unor fosti detinuti politici este folosita de persoane interesate pentru denigrarea mea, evident in contextul in care mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de procuror general. Prin astfel de actiuni se urmareste influentarea desemnarii pentru urmatorii trei ani a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", a spus el.Lazar a precizat ca nu a fost lucrator sau colaborator al Securitatii."Nu am fost lucrator sau colaborator al Securitatii asa cum am mai aratat si cum Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a si stabilit.Potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, procurorul delegat al procuraturii judetene in a carui raza teritoriala se afla penitenciarul era de drept presedintele comisiei de propuneri in vederea liberarii conditionate. Ca atare, participarea procurorului in aceste comisii era o obligatie de serviciu, instituita prin lege si aceasta nu atrage calitatea de lucrator al Securitatii prev. de art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 24/2008 in considerarea aparentei institutionale.Notiunile de lucrator al Securitatii si colaborator al Securitatii sunt clar definite in art. 2 lit. a) si b) teza I si teza finala din OUG nr. 24/2008, ceea ce ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar: Drama unor fosti detinuti politici este folosita pentru denigrarea mea. Se urmareste influentarea desemnarii procurorului general " pe Ziare.com