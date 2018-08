Augustin Lazar ii clarifica nedumeririle lui Toader despre existenta celor doua protocoale si declaratia cu "ingineriile"

"Explic existenta a doua protocoale: unul viza siguranta nationala si terorismul si trebuia clasificat. Celalalt a staruit Ministerul Public sa ramana neclasificat pentru a elimina suspiciunile. El era o simpla procedura tehnica", a declarat Augustin Lazar pentru Ziare.com."Demersurile de desecretizare le-am facut inca din martie 2018, cum am precizat in comunicatul dat", a mai spus procurorul general.Reactia vine dupa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat "o nedumerire personala" marti, in legatura cu aceste protocoale:"S-a vorbit, a vorbit si dansul, am vorbit si eu in aceasta documentare de protocolul din decembrie 2016, mai exact, inregistrat la MP pe 8 decembrie 2016. Am vorbit despre protocolul din decembrie 2016. Numai ca, in aceeasi data, la Ministerul Public apar doua protocoale in aceeasi zi, sub numere diferite, avand continuturi diferite. In corespondenta se face referire la acel protocol, fara a se face precizarea ca exista doua protocoale diferite", a declarat Toader.Replica lui Toader pentru Lazar - o colectie de insinuari, aprecieri si nedumeriri personaleAugustin Lazar explicase deja si a reiterat faptul ca partea care viza siguranta nationala a fost trecuta intr-un protocol secret, in timp ce partea care stipula procedura de colaborare institutionala a fost trecuta intr-un protocol public.Augustin Lazar a prezentat corespondenta cu Toader: Sa vedem care este adevarul despre aceasta manipulare penibilaProcurorul general a facut aceste precizari in contextul unui scandal declansat de vestea ca au existat protocoale de colaborare intre SRI si Parchetul General.Cu toate acestea, dupa cum a si recunoscut ministrul Toader: "legalitatea unui protocol poate fi stabilita numai de o instanta competenta".Despre declaratia cu "ingineriile"In plus, procurorul general a explicat la ce s-a referit cand a spus "inginerii care, Doamne Dumnezeule, nu sunt prevazute de legea penala!", in 2017, intr-o declaratie pe care Tudorel Toader a invocat-o in conferinta de presa de marti seara."Declaratia mea se referea la pretinse echipe mixte invocate de un judecator in CSM pe care eu nu pot sa le accept, deoarece functiunile procesuale ale procurorilor prevazute de Codul de procedura ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar ii clarifica nedumeririle lui Toader despre existenta celor doua protocoale si declaratia cu "ingineriile" " pe Ziare.com