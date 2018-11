Augustin Lazar isi exprima disponibilitatea de a ajuta la indeplinirea recomandarilor MCV

Intr-un comentariu postat pe pagina de Facebook a Ministerului Public se arata mai intai ca punctul de vedere al CE cu privire la schimbarile intervenite in Justitie in ultimele luni este similar cu cel asumat de Parchetul General."Conducerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a luat act de concluziile si recomandarile cuprinse in Raportul MCV, facut public in cursul zilei de astazi, 13 noiembrie 2018.In acest sens, se constata ca punctul de vedere formulat de Comisia Europeana in chestiuni fundamentale precum independenta Justitiei, cariera magistratilor, modificarile aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala este similar cu pozitia exprimata in mod constant de Ministerul Public", se arata in postarea citata.In plus, procurorul general Augustin Lazar isi exprima disponibilitatea de a colabora cu celelalte institutii responsabile in vederea indeplinirii cerintelor Comisiei Europene."Avand in vedere ingrijorarile retinute de Comisia Europeana in legatura cu regresul inregistrat de Romania in ceea ce priveste sistemul judiciar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, reafirma disponibilitatea Ministerului Public de a contribui, in limita atributiilor specifice, la indeplinirea recomandarilor prevazute in Raportul MCV", precizeaza sursa citata.Reamintim ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare a procurorului general, iar Augustin Lazar s-a adresat instantei, cerand suspendarea procesului.Procurorul general va fi audiat de CSM in data de 19 noiembrie.Citeste si:MCV, concluzii de o duritate extrema pentru Romania: Se cere suspendarea imediata a aplicarii Legilor justitiei si a revocarii procurorilor sefiPremiera in cazul MCV: Bulgaria ar putea scapa in 2019, Romania ramane sub supraveghereIohannis, dupa rezolutia din PE si raportul MCV: Romania s-a intors unde a fost acum 11 ani, inainte de aderareC.B. ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar isi exprima disponibilitatea de a ajuta la indeplinirea recomandarilor MCV " pe Ziare.com