Augustin Lazar va primi vineri premiul Speranta din partea Societatii Timisoara. Tudorel Toader va fi premiat cu Secera si Ciocanul

Gala de premiere va avea loc la Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" din Timisoara, in prezenta unui invitat special - Ana Blandiana, laureata premiului "Speranta" al Societatii Timisoara pe anul 1999.Societatea Timisoara premiaza in fiecare an personalitati, institutii si proiecte civice pentru curaj, consecventa si abordarea responsabila a unor teme majore din societatea romaneasca, precum si pentru promovarea valorilor europene in arhitectura institutionala a Romaniei.Astfel, la 29 de ani de la lansarea Proclamatiei de la Timisoara, Societatea Timisoara reafirma principiile si valorile in care a crezut si pentru care a luptat de la inceput, se arata in comunicatul senat de Florian Razvan-Mihalcea, presedintele Societatii Timisoara.Premiul "Speranta" va fi conferit domnului Augustin Lazar, procuror general al Romaniei. In 1992, acest premiu i-a fost oferit lui Corneliu Coposu, in 1997, Regelui Mihai I al Romaniei, iar in 2017 a fost castigat de catre Directia Nationala Anticoruptie.Premiul "Secera si Ciocanul" ii va reveni domnului Tudorel Toader, ministru al justitiei. Pe lista celor care au mai primit acest premiu se numara Ion Iliescu Adrian Nastase , Liviu Dragnea, Calin Popescu-Tariceanu sau Dan Voiculescu Premiul "Ion Monoran" va fi inmanat filosofului Mihai Sora.Premiul "Oscar Berger" va fi decernat jurnalistului Cristian Pantazi. In trecut a mai fost castigat de RISE Project si de Liviu Avram.Trofeele care insotesc premiile sunt opera artistului Ioan Nemtoi.Societatea Timisoara s-a nascut in prima luna dupa Revolutia din decembrie 1989 ca urmare a confiscarii acesteia, la Bucuresti, de catre nomenclatura comunista. Societatea Timisoara este fondata de un grup de intelectuali timisoreni care au participat nemijlocit la Revolutia din Decembrie 1989, in zilele ei cele mai curate politic, din 15-17 decembrie 1989. Scriitori, jurnalisti, avocati, medici, ingineri si cadre didactice universitare au alcatuit de atunci si pana astazi nucleul tare al organizatiei. ...citeste mai departe despre " Augustin Lazar va primi vineri premiul Speranta din partea Societatii Timisoara. Tudorel Toader va fi premiat cu Secera si Ciocanul " pe Ziare.com