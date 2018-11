"Societatea de Transport Bucuresti (STB SA) anunta inchiderea sezonului pentru autobuzele etajate ale liniei turistice cu tarif special Bucharest City Tour, la data de 1 noiembrie 2018. Totodata, STB SA infiinteaza pe acelasi traseu, incepand cu data de 01.11.2018, linia urbana cu tarif normal 361, ca urmare a implementarii Programului de Transport atribuit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov", au transmis reprezentantii STB printr-un comunicat de presa.In anul 2018, linia turistica ce a avut autobuz etajat a servit aproape 55.000 de turisti (48.000 de adulti si aproape 7.000 de copii), suma totala incasata ajungand la peste 1,37 milioane lei, cifrele fiind comparabile cu cele inregistrate in anul 2017."In anul 2017, STB SA (fosta RATB) a incasat 1,32 milioane de lei, fiind inregistrata o crestere cu 3,5% fata de sezonul 2016, cand Bucharest City Tour a incasat aproape 1,28 milioane de lei. Linia turistica Bucharest City Tour a fost inaugurata la 28 iulie 2011, iar de atunci numarul calatorilor a crescut an de an, ajungand la o medie de 55.000 de turisti pe an", mai arata sursa citata.Cele patru autobuze etajate ale acestei linii merg prin principalele zone istorice si de interes ale Capitalei, la un interval de de circa 30 de minute, pe urmatorul traseu: Piata Presei, Arcul de Triumf, Soseaua Kiseleff, Piata Victoriei, Calea Victoriei, Palatul CEC , Palatul Parlamentului, cu revenire prin Piata Unirii, Piata Universitatii, Piata Romana, Piata Victoriei, Piata Charles de Gaulle, Arcul de Triumf, Muzeul Satului, Piata Presei. ...citeste mai departe despre " Autobuzele etajate de pe linia turistica din Capitala vor fi retrase. Se introduce linia 361, cu acelasi traseu " pe Ziare.com