Avarie de proportii in Ramnicu Valcea: Peste 21.000 de gospodarii au fost lasate fara gaz

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea spun ca au fost anuntati, duminica, in jurul orei 17:30, prin 112 despre producerea unei avarii la o magistrala subterana de gaze in Ramnicu Valcea, pe strada General Magheru.Ei au intervenit cu o autospeciala pentru asigurarea masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor, iar echipajele Distrigaz au inchis vanele in aval de avaria produsa. Ulterior, echipajul ISU s-a intors la baza, intrucat a constatat emisii de gaz 0, presiune pe conducta 0, nemaifiind nici un pericol pentru constructii sau consumatorii din zona.Din cauza avariei insa, consumatorii din zona centrala si de nord a municipiului Ramnicu Valcea nu sunt alimentati cu gaze naturale.Conform precizarilor facute de dispeceratul Distrigaz, 21.500 de consumatori din Ramnicu Valcea nu sunt alimentati cu gaze naturale, au transmis reprezentantii ISU. Deoarece nu se poate lucra in conditii de siguranta pe timpul noptii, lucrarile pentru remedierea avariei sunt intrerupte pana luni dimineata, la ora 8:00, si se estimeaza ca lucrarile vor fi finalizate pana la ora 18:00.