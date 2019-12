Avarie dupa avarie, in Bucuresti: Ministrul Economiei ii cere primarului Capitalei un plan de reabilitare a retelei de termoficare

Patru zone din Capitala nu au apa calda si caldura. Falimentara RADET mai anunta o avarie majora, iar vineri face comandamentTrei spitale din Bucuresti nu au apa calda si caldura. Ministerul Sanatatii si RADET, declaratii contradictoriiNoi avarii RADET: Trei spitale din Bucuresti raman fara apa calda si calduraRADET anunta ca locuitorii din doua sectoare ale Capitalei raman fara apa calda si caldura pana luniPMB: 250 de blocuri nu au apa calda si caldura. Punctele de la capatul retelei se incarca mai greuDoua spitale din Bucuresti lasate fara caldura, pentru a doua oara in 2 saptamani. Cum justifica RADET si ce-i cere Ministerul Sanatatii Gabrielei FireaPopescu a facut precizari si in scandalul iscat, duminica, intre premierul Ludovic Orban si primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunand ca premierul doar a aratat problemele cu care fosta RADET s-a confruntat.Premierul Ludovic Orban a criticat-o duminica pe primarul Capitalei Gabriela Firea, afirmand ca cine seamana vant culege furtuna si ca rezultatele mandatului acesteia sunt aproape 0.In replica, Gabriela Firea a declarat, la Antena 3, ca premierul Ludovic Orban a declansat Jihadul impotriva sa, ca spune in diverse intalniri ca nu poate fi schimbata decat daca i se fac dosare.Ea raspunde acuzatiilor premierului referitoare la situatia furnizarii apei calde si caldurii in Capitala ca tevile RADET nu se repara nici cu whisky, nici cantandu-le la mandolina.Orban a starnit-o pe Firea: La acuzatia ca nu a facut nimic, primarul Capitalei i-a raspuns cu referiri la jihad, bar de negri, whisky si mandolinaVirgil Popescu a scris, duminica, pe pagina sa de Facebook , ca reteaua de termoficare, aflata in administrarea Primariei Capitalei, nu se repara cu declaratii "asa cum crede Gabriela Firea"."Premierul nu a facut decat sa arate problemele pe care fosta RADET nu le-a rezolvat. In disperare de cauza, pentru ca nu poate explica de ce nu a rezolvat problemele primarul Capitalei lanseaza atacuri nejustificate. In calitate de ministru al Economiei si Energiei am luat masuri ca ROMGAZ si ELCEN sa asigure mijloacele necesare incalzirii, insa Primaria , prin RADET, nu s-a preocupat in nici un fel. Ii cer primarului Capitalei sa prezinte ...citeste mai departe despre " Avarie dupa avarie, in Bucuresti: Ministrul Economiei ii cere primarului Capitalei un plan de reabilitare a retelei de termoficare " pe Ziare.com