Avem semafoare inteligente, dar imbatranim in trafic. Ce ar trebui facut ca sa circulam mai bine prin Bucuresti

Cu bani imprumutati de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a platit compania UTI SA instaleze, inca din perioada anilor 2007 - 2009, un sistem inteligent de dirijare a traficului, in oras. Tehnologia a ajuns, initial, in 96 dintre cele peste 400 de intersectii semaforizate ale Capitalei. Apoi, sistemul a fost extins partial si in alte 170 de intersectii.UTI a operat, de la sediul propriu, sistemul de semaforizare pe care il instalase. In 2015, insa, sistemul a picat. Asa ca PMB a renegociat cu UTI pentru o serie de lucrari de reparatii si mentenanta. In cele din urma, sistemul si-a reluat cu greu activitatea, dupa mai bine de un an in care n-a fost mare folos.In iulie 2017, Gabriela Firea a renuntat la colaborarea cu UTI, societatea fondata de Tiberiu Urdareanu. La acel moment, primarul general al Capitalei sustinea ca UTI lucrase prost si "capusase" bugetul Bucurestiului. De atunci, periodic, administratia Firea si UTI fac declaratii si emit comunicate de presa in care se acuza reciproc pentru aglomeratia de pe soselele Capitalei.Una peste alta, in vara anului 2017, Firea a prezentat un nou centru din care urma sa fie operat Sistemul de Management al Traficului din Bucuresti (SMTB). Acel centru - a carui amenajare si dotare a costat 260.000 de euro - functioneaza si astazi, in sediul Primariei Generale a Capitalei.De la rezilierea ultimului contract cu UTI, de sistemul inteligent de semaforizare se ocupa Compania Municipala de Managementul Traficului Bucuresti SA (CMMTB). La solicitaea Ziare.com, reprezentantii acestei societati au explicat cum muncesc zi de zi la sistematizarea traficului si au apreciat ca isi fac treaba bine, inregistrand rezultate notabile. Si-atunci, noi de ce continuam sa ramanem, zilnic, blocati in trafic?Cum si unde functioneaza semaforizarea inteligentaIn Capitala exista, la acest moment, 455 de intersectii semaforizate. In jumatate dintre acestea, semafoarele functioneaza in baza unei scheme fixe. Asta inseamna ca semaforul este dinainte programat ca sa afiseze, in secvente, culoarea verde si culoarea rosie, la anumite