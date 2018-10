Avertisment Expert Forum: Referendumul poate fi fraudat, cu acte in regula

Concret, semnaleaza Expert Forum, paragraful 18 din OUG 86/2018 stabileste ca:In tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma "Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7" se inlocuieste cu sintagma "Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7."Cu alte cuvinte, in procesul verbal privind rezultatele referendumului numarul participantilor trebuie sa fie mai mare sau egal cu suma voturilor valabil exprimate la raspunsul DA, a celor la raspunsul NU si a voturilor nule."In contextul in care miza referendumului este asigurarea unui cvorum, consideram ca aceasta exprimare poate facilita atingerea acestuia in conditii incorecte si arbitrare", arata Expert Forum intr-un comunicat remis joi Ziare.com.Organizatia neguvernamentala atrage atentia asupra altor doua puncte esentiale, care genereaza indoieli legate de desfasurarea corecta a referendumului:- In contextul lipsei SIMPV din procesul de organizare a referendumului si a utilizarii intense a listelor suplimentare, nu exista mecanisme aplicabile si eficiente prin care se poate verifica frauda la referendum.Astfel, prin OUG 86 s-a modificat 431 (4) si se specifica faptul ca Biroul Electoral Central transmite catre Autoritatea Electorala Permanenta listele electorale, iar persoanele interesate pot reclama in maximum 15 zile de la data constatarii valabilitatii referendumului national, cu probe, eventuale fraude.AEP verifica listele electorale din sectia respectiva si poate sesiza organele penale. Cu toate acestea, aducerea unor probe este foarte dificila si consideram ca numarul persoanelor care pot inainta astfel de plangeri este foarte redus. Mai mult, alegatorii nu pot verifica daca exista semnaturi in listele electorale in locul lor, daca nu au participat la referendum.Conform unui raspuns al BEC transmis EFOR la cererea atasata, singura procedura care se aplica pentru raportarea unei posibile fraude este cea de mai sus- Legea 3/2000 stabileste in art. 25 (3) ca:In cazul in care constata o frauda electorala la o sectie de votare sau intr-o circumscriptie electorala ...citeste mai departe despre " Avertisment Expert Forum: Referendumul poate fi fraudat, cu acte in regula " pe Ziare.com