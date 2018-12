Avertisment pentru Guvern: Vietile a milioane de romani sunt puse in pericol de o institutie aflata in haos total

Joi, presa a dezvaluit ca 5 oameni aflati in pozitii tehnice importante in ANMDM, medici si biochimisti, au fost demisi sau au demisionat intr-o singura zi. Jurnalistii de la StirileProTv.ro au aratat ca este vorba de seful departamentului de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA), trei oameni importanti de la inspectia farmaceutica, plus seful departamentului de resurse umane.Publicatia citata arata ca plecarile au legatura cu doua noi veniri in Agentie: Adriana Cotel, pe functia de sef al ANMDM, si Andrei Iordache, seful Directiei de Sanatate Publica Olt. Nu este clar care e rolul lui Iordache la ANMDM, insa ambii sunt considerati apropiati ai lui Darius Valcov, consilierul guvernamental condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru coruptie.Se pare ca cei doi au anuntat reduceri drastice de personal, asta desi ministrul Sanatatii Sorina Pintea anunta ca Agentia va fi reorganizata si se vor face angajari, pentru ca numarul de specialisti e foarte mic.Pacientii sunt mereu la mijloc in jocurile politice si financiareAsadar, Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA) avertizeaza intr-o scrisoare deschisa ca se poate ajunge la blocaj. Asociatia arata care e rolul Agentiei si cum depinde accesul pacientilor la medicamente de indeplinirea acestui rol."ANMDM are un rol important in includerea medicamentelor in lista de medicamente gratuite si compensate, prin evaluarea lor din punct de vedere al tehnologiilor medicale, urmata de emiterea deciziei de compensare, avizarea actelor normative de includere a medicamentelor ce indeplinesc criteriile existente in lista de medicamente gratuite si compensate dar si a elaborarii protocoalelor terapeutice", se arata in scrisoarea deschisa.Pacientii arata ca si acum intarierile sunt infiorator de mari, fiind depasite cu mult termenele legale."Exista medicamente care se afla inca in procesul de evaluare si dupa un an de zile - in conditiile in care acesta ar trebui sa dureze conform legii 90 de zile. Exista medicamente (unele fara alternativa terapeutica) care inca nu au fost incluse in lista de medicamente gratuite si compensate de la inceputul verii, in ciuda promisiunil ...citeste mai departe despre " Avertisment pentru Guvern: Vietile a milioane de romani sunt puse in pericol de o institutie aflata in haos total " pe Ziare.com