Avertizare de calatorie pentru Olanda, Croatia si Italia: A fost emis cod rosu de canicula in mai multe orase

Olanda - Potrivit MAE, Institutul Regal Olandez de Meteorologie (KNMI) a emis un cod portocaliu de canicula pentru perioada 23-26 iulie 2019."A fost activat Planul National pentru caldura extrema si se recomanda populatiei luarea masurilor necesare pentru prevenirea deshidratarii si a supraincalzirii organismului. De asemenea, Caile Ferate Olandeze au luat masuri suplimentare pentru evitarea unui posibil disconfort al calatorilor", a transmis MAE.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Haga: + 31 (0) 70 354 15 80; + 31 (0) 70 322 86 12;+31 (0) 70 331 99 80, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Regatul Tarilor de Jos: + 31 (0) 6 22 82 33 00 si telefonul de permanenta al sectiei consulare: +31 (0) 651 596 107.Italia - De asemenea, potrivit MAE, in conformitate cu datele transmise de Ministerul Sanatatii din Italia, in perioada 23-25 iulie 2010, mai multe regiuni se confrunta cu un nou val de canicula, in mai multe orase ale tarii.Astfel, autoritatile locale au emis cod rosu pentru canicula, valabil in ziua de 24 iulie 2019, pentru orasele: Brescia (Lombardia), Bolzano (Trentino Alto-Adige), Florenta (Toscana), Perugia (Umbria) si Torino (Piemonte).Pentru ziua de 25 iulie 2019, codul rosu pentru canicula este extins si pentru orasele Bologna (Emilia-Romagna), Frosinone, Rieti, Roma (Lazio), Genova (Liguria), Pescara (Abruzzo), Trieste (Friuli Venezia Giulia) si Verona (Veneto) . A fost emis, de asemenea, cod portocaliu de canicula pentru mai multe orase din nordul si centrul tarii.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in reg ...citeste mai departe despre " Avertizare de calatorie pentru Olanda, Croatia si Italia: A fost emis cod rosu de canicula in mai multe orase " pe Ziare.com