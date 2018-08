Avertizare pentru romanii aflati in Grecia: Exista riscul contractarii virusului West Nile

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Centrul de Control si Preventie din cadrul Ministerului grec al Sanatatii a emis o alerta privind riscul contractarii virusului West Nile pentru perioada urmatoare. Se recomanda folosirea substantelor de protectie si sa se poarte imbracaminte care sa acopere cat mai mult din suprafata corpului. Zonele cele mai afectate in prezent sunt: Attica si Peloponez (Corint) ", se arata intr-un comunicat de presa al MAE.Conform acestuia, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, +302106728875 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Cum isi aleg tantarii victimele? De ce unii dintre noi sunt mai apetisanti ca altii?"De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076. Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie", se mai arata in comunicat.Si in Romania acest virus transmis de tantari face ravagii, pana cum fiind inregistrate 117 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu West Nile si 12 decese au fost inregistrate din data de 2 mai pana in 29 august, conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile.Atentie la tantari! 12 oameni au murit din cauza virusului West Nile ...citeste mai departe despre " Avertizare pentru romanii aflati in Grecia: Exista riscul contractarii virusului West Nile " pe Ziare.com