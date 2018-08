Avioanele britanice de tip Eurofighter Typhoon au fost trimise luni de la Baza aeriana Mihail Kogalniceanu "ca reactie la prezenta a sase bombardiere de tip Suhoi Su-24 Fencer care zburau in apropierea spatiului aerian NATO, deasupra Marii Negre", se arata intr-un comunicat al Fortelor Aeriene Regale britanice citat de agentia AFP.Bombardierele ruse s-au indepartat in directia Crimeea."Operatiunea face parte din misiunea de politie aeriana consolidata a NATO in virtutea careia Fortele Aeriene Regale actioneaza pentru a descuraja orice agresiune a Rusiei, pentru a le oferi asigurari pritenilor romani si pentru implementarea angajamentului Marii Britanii pentru securitatea colectiva" a statelor NATO, precizeaza institutia.Rusia nu a facut niciun comentariu pe aceasta tema. ...citeste mai departe despre " Avioane de vanatoare britanice, trimise din Romania pentru interceptarea unor bombardiere ruse " pe Ziare.com